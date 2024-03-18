【食力】補充膠原蛋白 對皮膚彈性真的有效？

許多人追求維持皮膚彈性有光澤補充膠原蛋白，實驗證實，小分子膠原蛋白有較高機率被人體利用；示意圖。（圖／123RF）

我們的細胞外圍間質中環繞著膠原蛋白，作用如同鋼筋混凝土中的鋼筋以提供支撐力，但隨著時間的推進、年齡的增長，人體膠原蛋白會逐漸流失，因此當身體缺少膠原蛋白時，就可能讓皮膚長皺紋與肌肉鬆弛，比如臉垂下巴鬆、體態線條不復返。

食用未經處理的膠原蛋白 效益不大

膠原蛋白是主要由3個胺基酸組成1條序列，並進一步聚合形成分子量高達數十至數百萬道爾吞的巨大螺旋結構，由於大分子聚合物難以被人體腸胃道分解吸收，經口補充的吸收率非常有限。即便部分被成功消化分解為胺基酸而吸收進身體，效用也等同從0開始，你難保胺基酸還願意投胎回去做膠原蛋白，它也可能化作熱量被消耗掉，因此食用未經處理過的膠原蛋白，不會有任何特定的效益。

以技術水解、酵素分解膠原蛋白 能被身體吸收

為了解決上述問題，現在許多商品以技術水解及酵素分解膠原蛋白，2005年發表於《農業與食品化學雜誌（Journal of Agricultural and Food Chemistry）》 期刊指出，膠原蛋白分解出的雙胜肽分子「脯胺酸-羥脯胺酸Pro-Hyp（PO）、羥脯胺酸-甘胺酸Hyp-Gly（OG）」，食用後可以在血液中被偵測到濃度顯著上升，代表已成功被身體吸收。

補充小分子膠原蛋白 刺激細胞增生

即便膠原蛋白被分解成小分子吸收成功了，此小分子的下一步是否仍願意投胎回去做膠原蛋白呢？目前細胞實驗研究認為「脯胺酸-羥脯胺酸Pro-Hyp（PO）」可能會和纖維母細胞上的受體產生交互作用，刺激纖維母細胞增生膠原蛋白，所以雙胜肽很可能不只回去做膠原蛋白，還會呼朋引伴地回去。

雖然後續的確開始陸續不少小型人體研究顯示，每天口服低分子量膠原蛋白肽有其好處，但目前仍缺乏較具系統性的研究佐證。記得回歸保養身體的本質，做好「均衡飲食、規律運動、做足防曬、吃足蔬菜水果」，才是防止膠原蛋白快速流失的基本要素。

(本文授權轉載自食力)