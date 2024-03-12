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3人有1人 皮蛇後遺症恐持續數年

林琮恩
調查顯示，每三人就有一人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）
調查顯示，每三人就有一人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，發病原因是免疫力低下，長者年紀愈高愈容易罹病，且感染後症狀會更嚴重；據臨床觀察，年輕民眾也會因生活作息混亂、常熬夜等原因，導致免疫力低下而罹患帶狀皰疹，而帶狀皰疹引發的後遺症，可能持續數月至數年。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成說，帶狀皰疹發病主因是患者免疫力降低，無法抑制體內病毒活動就會發病，50歲以上民眾罹病機率上升，且80歲罹病機會更高，「年齡愈長、受到感染後的症狀也會更嚴重。」

帶狀疱疹初期症狀不明顯，可能出現痠痛、發癢、刺痛、痠麻、觸電感覺，病毒進入血液中，會開始出現類似感冒症狀，如：疲憊、發燒，直到皮膚冒出紅疹、水泡或其他病兆時，患者才會警覺到可能是帶狀疱疹。

恐造成失明 影響聽力

黃玉成表示，帶狀疱疹不只是一個單純的皮膚疾病， 嚴重時，若帶狀疱疹長在臉部，可能造成失明、影響聽力、顏面神經麻痺；長在生殖器或是肛門周遭，則可能影響排便、解尿；罹病引發的「皰疹後神經痛」，因疼痛感非常劇烈，恐會令人崩潰、憂鬱，對患者日常生活造成嚴重影響，且疼痛時間會持續數月至數年。

除年長者以外，免疫不全患者或生活作息壓力大的年輕人，也是罹病高風險群。

黃玉成說，研究指出，生活作息影響免疫力甚鉅，飛行員、三班制醫護因作息紊亂，免疫力下降，也容易得到帶狀皰疹，自己的兒子就曾因工作壓力大、常熬夜而得到帶狀皰疹；使用免疫製劑、化療的癌症患者，也可能在治療期間因免疫力下降而發病。

研究顯示，每三人就有一人，一生中會罹患帶狀疱疹。

黃玉成表示，施打帶狀皰疹疫苗是預防罹病的主要方式之一，但正在使用免疫製劑、化療的患者，建議在療程開始前就要施打疫苗，治療期間若要接種，則必須選用「非活性疫苗」。

免疫力 疫苗 癌症

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