腎友低蛋白飲食變瘦怕肌少症 補錯營養品反使病情惡化

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劉姓長者為慢性腎臟病第3期病人，腎絲球過濾率只有30初且有嚴重的蛋白尿，為了不讓病情惡化，她遵照醫囑控制血壓，配合低蛋白飲食，定期回診。然而，劉婦在某次回診中，蛋白尿增加、腎功能也退步，一問之下才知道家人擔心患者變瘦，肌肉流失演變成肌少症，因此購買一些營品補充品讓她攝取，反讓低蛋白飲食變成了高蛋白飲食。

腎友補充營養品要注意 吃錯恐不利病況

劉姓長者腎病已來到第3期，在聽聞醫師警示，腎絲球過濾率低於30的話，腎病將邁入第4期，若再退步到低於15就要準備洗腎後，病人十分緊張，便積極依照醫師的衛教，控制血壓在130/80以下，並配合營養師建議的低蛋白飲食，同時定期就醫追蹤。而她在接下來的每3個月固定回診中，蛋白尿有明顯下降，病情也一直維持在第3期。

某次回診時，醫師卻發現劉婦的蛋白尿明顯增加，腎功能也開始退步，細問之下才發現，她的兒子擔心病人變瘦，肌肉流失會變成肌少症，就買了一些營養補充品給她吃，而這些補給品內含蛋白質含量都偏多，所以病人從原本的低蛋白飲食變成了高蛋白飲食。

腎友採低蛋白飲食有助病情 不會釀肌少症

新竹台大分院腎臟科醫師楊忠煒表示，「肌少症」並不是一個醫學上正式的診斷名詞，它不能算是1種疾病，而是指肌肉質量減少的1種症狀，且全世界也沒有一致的診斷標準。其可能引起的原因，包括缺乏運動、神經系統疾病、過度休息及營養不良等情況。

楊忠煒提到，在最新的研究中，發現對於慢性腎臟病病人來說，採用低蛋白飲食並不會導致肌少症，反而它是1種有強力科學證據支持的健康選擇。慢性腎臟病病人在適當的監控下實施低蛋白飲食，不僅不會引起肌肉減少，反而有助於減輕腎臟的負擔，還可以延緩腎臟疾病的進展。

楊忠煒提醒，對於慢性腎臟病的病人來說，低蛋白飲食可以延緩腎功能惡化，而且沒有證據顯示會造成肌少症，所以親朋好友不用害怕病人執行低蛋白飲食會得到肌少症，進而影響病人健康狀況。

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