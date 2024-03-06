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逾4成女性缺少1維生素 孕期可能導致寶寶早產、佝僂症

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

維生素D是懷孕期間重要的關鍵營養素之一，台灣國健署署長吳昭軍提醒，維生素D有助於胎兒骨骼及牙齒健康的發育，因此，鼓勵準備懷孕或已懷孕的準媽咪們應適度日曬，並在日常飲食中，攝取富含維生素D的食物，促進媽媽與寶寶的健康。

根據世界衛生組織（WHO）指出，維生素D是人體骨骼代謝的重要因子，可以經由食物（如：魚類、雞蛋等）、額外添加維生素D的食品來攝取人體所需的維生素D，或是由皮膚接受戶外陽光的紫外線照射，讓人體自行合成維生素D。

若是懷孕期間缺乏維生素D，不只孕媽咪會受到影響，可能也會導致胎兒成長出現許多問題，國健署提到，懷孕時缺乏維生素D，可能會引發成人骨軟化症及嬰幼兒佝僂症，妊娠糖尿病、子癲前症、胎兒體重過輕、早產等風險也會因此增加。

孕媽咪的營養狀態與胎兒健康成長息息相關，因此，國健署提醒，孕媽咪們可以透過以下2招預防維生素D缺乏：

適度日曬

建議孕媽咪於每天上午10點以前或下午2點以後，陽光充足但不是最強烈的時段，不塗抹防曬產品，露出臉部、手臂等部位適度日曬，每週3－4次，每次約曬太陽10－20分鐘，使身體生成足量的維生素D。

攝取維生素D

「國人膳食營養素參考攝取量」建議，孕媽咪每日維生素D攝取量需達10微克相當於400IU（國際單位），日常飲食中可經由富含維生素D的魚類（如：鯖魚、秋刀魚、鮭魚）、蛋黃、日曬過的乾香菇及額外添加維生素D的乳製品等來補充。

此外，維生素D屬於脂溶性維生素，飲食中若含有油脂可以增加32%人體維生素D吸收率，因此建議烹調食物時，可以添加油脂或與油拌炒，將有助於維生素D的攝取，若再加上鈣質的補充，不僅能擁有健康的骨骼，同時也能讓胎兒維持健康的發育。

另外，必要時也可以諮詢營養師進行飲食評估，改善個人的飲食習慣，或在醫師處方指導下，補充孕婦專用的營養補充品。

資料來源：健康醫療網

雞蛋 WHO

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