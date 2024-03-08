巧克力也可以吃得健康 但要懂得如何挑選

巧克力雖具有營養，但仍屬高熱量食物，糖尿病或腎臟病等患者更要小心食用；示意圖。（圖／123RF）

許多人喜愛巧克力的滋味，吃巧克力也讓我們感覺良好，不過巧克力對健康有好處嗎？事實上，只要你選擇正確的巧克力種類就對人體有益。

由於巧克力富含類黃酮，這是一種稱為多酚的化學物質，而類黃酮存在於許多植物性食物中，包括水果、蔬菜、茶和咖啡 。黃酮類化合物富含抗氧化劑，可以保護細胞免受自由基的破壞，自由基會增加癌症、心臟病 和其他疾病的風險。

然而，如果你吃太多錯誤種類的巧克力，你就不會得到同樣的好處。許多備受喜愛的巧克力其實都是經過超加工的糖果，其中添加了糖、牛奶 和熱帶植物油，甚至牛奶或白巧克力。食用過度的話，你可能會感到胃部灼熱、不適，也可能增加體重。

可可和可可豆不同？

可可豆和可可都含有類黃酮，但兩者實際上是不同的，可可豆是來自樹木的原料，而可可是將可可豆磨成粉末後經烘烤，並與其他成分例如糖混合製成巧克力。

研究表明，類黃酮可以降低心臟病、高血壓和糖尿病的風險，還能改善情緒，並且減輕憂鬱症狀。類黃酮還可以幫助認知，並抵消睡眠不足導致的認知缺陷。

巧克力有哪些營養？

根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100克含有85%可可的黑巧克力，有14.2克膳食纖維，還有鈣、磷、鉀、鎂、鐵等礦物質，其熱量約585大卡，甜度約為一般人的一分糖。

黑巧克力7大好處 1.營養價值高：優質黑巧克力富含纖維、鐵、鎂、銅、錳和一些其他礦物質，也含有脂肪酸、咖啡因和可可鹼。 2.富含抗氧化劑：可可和黑巧克力含有多種強大的抗氧化劑。事實上，它們比大多數其他食物含有更多的更多的多酚和黃烷醇 。 3.有助降低血壓：可可中的生物活性化合物可以改善動脈血流，並導致血壓小幅下降，但需要更多的研究證實。 4.提升好膽固醇：黑巧克力可以改善多種重要疾病的危險因子，它也可以降低易氧化的低密度脂蛋白並提高胰島素敏感性。 5.降低心臟病風險：研究表明，食用富含黃烷醇的可可或巧克力可以降低血壓並改善心血管健康。 6.保護皮膚：研究表明，可可中的黃烷醇可以改善皮膚的血液流動，並保護皮膚免受陽光傷害，但巧克力不能取代防曬霜和其他形式的防曬。 7.改善腦部功能：可可或黑巧克力可以透過增加血流量來改善大腦功能。此外，它還含有咖啡因和可可鹼等興奮劑。

如何挑選適合的巧克力？

巧克力最佳保存溫度為攝氏15至18度，需避免溫度劇烈變化而影響品質。（圖／123RF）

專家表示，黑巧克力通常含有大量可可、較少的糖和較多的類黃酮。極黑巧克力(very dark chocolate)是最健康的巧克力形式，它的含糖量通常低於其他形式的巧克力，並且不含牛奶或添加脂肪。

除了黑巧克力之外，牛奶巧克力的黑巧克力含量較少，而白巧克力則根本沒有巧克力含量。白巧克力通常由可可脂、糖和牛乳固形物製成，但不含可可豆或可可膏成分。

牛奶巧克力、白巧克力與黑巧克力有何區別？ 1.黑巧克力：以可可脂混合可可粉、可可膏為原料，且其總可可固形物含量至少35%、可可脂至少18%、非脂可可固形物至少14%。 2.牛奶巧克力：以可可脂及乳粉混合可可粉、可可膏為原料，且其總可可固形物含量至少25%、非脂可可固形物至少2.5%、牛乳固形物至少12%。 3.白巧克力：以可可脂及乳粉為原料，且其可可脂含量至少20%、牛乳固形物至少14%。

怎麼吃巧克力會比較健康？

目前尚不清楚人們每天需要吃多少巧克力才能有益於健康，因為多數研究使用的是純可可而非商業巧克力，後者經過加工，會破壞類黃酮，並含有添加劑。

巧克力的推薦吃法 1.尋找標籤上含有70%或更多可可的黑巧克力，因為有更多的可可，通常意味著更少的糖。 2.標籤可能不會告訴你類黃酮的濃度，因此以巧克力的顏色為依據，巧克力顏色越深，所含的類黃酮就越多。 3.限制牛奶巧克力和白巧克力的攝取量。 4.孕婦和幼兒可能需要限制巧克力的攝取量。

最重要的是，巧克力不應被視為與新鮮水果和蔬菜相同意義上的「健康食品」，但任何人都不應該覺得有必要剝奪自己吃巧克力的權利。

如何分辨真正的可可脂？

營養師查慧琦曾受訪表示，不少市售巧克力會用「代可可脂」取代，兩者僅差一個字，代可可脂口感雖滑順，但卻含反式脂肪酸，恐對人體心血管造成威脅。

要如何分辨出真正的可可脂？查慧琦指出，純可可脂熔點較低，約攝氏27、28度（華氏80.6、82.4度）環境下會漸漸融化，若到攝氏37、38度（華氏98.6、100.4度）會完全融化，而代可可脂熔點則高達攝氏60度（華氏140度）。

人類體溫約攝氏36、37度，手指溫度約攝氏31、32度，如果手拿巧克力一下就融化，代表純可可脂含量很高，若許久未融化、甚至要用咬的才會融化，代表可可脂含量並不高。

此外，巧克力要如何保存？需要放冰箱嗎？過期的巧克力會發生質變嗎？台灣義大大昌醫院纖體健康中心營養師楊凱婷表示，有些巧克力放在冰箱，卻出現白白的物質，吃起來也變味，這白白的物質是巧克力中游離出來的可可脂和可可油，可能會影響巧克力的質地及風味。

巧克力最佳保存溫度為攝氏15至18度（華氏59至64.4度），可根據外包裝標示保存，需避免溫度劇烈變化而影響品質，且在保存期限內食用完畢。有些過期巧克力，外觀和吃起來雖然與原本味道相似，但可能已經長了黴菌，吃了容易造成肝臟及腸胃負擔。