我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

五十肩復健3招 讓關節不再卡卡

廖靜清
爬牆運動。（圖／許愷彥提供）
爬牆運動。（圖／許愷彥提供）

俗話說：「三十腕、四十肘、五十肩」，各類疾病都有好發的年齡層。五十肩常出現在40至60歲、女性發生率高，最明顯的病症是手抬不起來，因為肩關節囊裡面沾黏或發炎了，導致肩膀活動的角度受到限制。專業物理治療師許愷彥表示，肩膀疼痛、僵硬，可檢視「雙手伸直上舉」動作，過程中若引發疼痛或雙手高度不一樣，則要進一步求診復健科。

嚴重沾黏 恐須開刀

許愷彥表示，五十肩的成因分為原發性、次發性，原發性沒有特殊原因，可能與退化有關；次發性則是因使用過度、姿勢不良、術後沾黏，以及有糖尿病、腦中風、甲狀腺疾病的病史。

五十肩跟媽媽手、肌腱炎、肩夾擠症候群的症狀相似，常被搞混，若未能妥善治療處理，嚴重沾黏者需要開刀清除發炎組織，讓肩部恢復正常。

五十肩的病程分為四期：前期（疼痛期）、中期（漸凍期）、中後期（冰凍期）、後期（解凍期）。前期剛開始的主要表現為肩膀疼痛，活動度稍微受限；接著漸凍期是手臂無法抬高，痛到無法穿脫衣物，影響生活或工作；再一段時間進入冰凍期，疼痛感慢慢消失，但是肩關節卡住無法上抬；到了解凍期，因身體自癒能力會逐步恢復，但各病程發展時間不一。

緩解疼痛 在家能做

既然五十肩過了解凍期後，疼痛就會稍緩，是否就不需要接受治療？許愷彥提醒，若錯過五十肩的復健黃金期，會拖延成更大的問題，包括反覆復發的「頑固型五十肩」、肩關節永久性損傷。因病程時期不同，各階段的治療重點分別是減少疼痛（熱療和電療）、增加關節活動能力、強化肌力訓練，加上持之以恆的自我復健運動。

許愷彥推薦三招在家就能做的徒手復健，依自身可承受的強度放鬆筋膜，把肩膀沾黏的地方拉開，告別惱人的又痛又卡。

爬牆運動

功效：利用牆壁做肩膀側抬及上抬動作，把僵硬肩關節拉開。

1.站直距離牆壁約一個手臂的位置。

2.患側沿牆面伸直成水平摸牆，手指沿著牆壁爬高，至無法繼續上伸為止，再慢慢放下來。

3.身體正面與側面方向，各進行10組。

毛巾運動。（圖／許愷彥提供）
毛巾運動。（圖／許愷彥提供）

毛巾運動

功效：將毛巾置於背後，類似擦背的動作，改善肩部關節活動度。

1.選擇適當長度的毛巾，雙手放置背後，以健側帶領患側向上拉。

2.慢慢高舉至頭部後方，可在角度受限的位置稍微停止。

3.上下來回做10次，以穩定的力量牽引，不要猛力硬拉。

鐘擺運動。（圖／許愷彥提供）
鐘擺運動。（圖／許愷彥提供）

鐘擺運動

功效：藉由身體搖動舒緩肩關節，增加關節角度。

1.站在有椅背的椅子旁，健側扶著椅背、患側手持啞鈴或裝水的寶特瓶。

2.腳一前一後站著，患側自然下垂，靠身體前後晃來擺動手臂。

3.依狀況從前後擺動，改成順時鐘與逆時鐘旋轉。

五十肩症狀

手臂疼痛無法舉高，靠外力也無法舉起。

肩膀活動度減少，無法穿脫衣服、拿高處物品。

靜止時比活動時還要痛，甚至痛到無法睡覺。

僵硬感明顯，肩部多角度受限。

關節 中風

上一則

芥末降低海馬迴發炎 有助減緩失智

下一則

腎友低蛋白飲食變瘦怕肌少症 補錯營養品反使病情惡化

延伸閱讀

長島公園再挖出5屍塊 警：至少屬2死者

長島公園再挖出5屍塊 警：至少屬2死者
「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化

「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化
紐約長島女孩上學路上發現人手臂 警搜索後發現另一條人腿

紐約長島女孩上學路上發現人手臂 警搜索後發現另一條人腿
天冷懶得動、關節卡卡 物理治療師教3招改善

天冷懶得動、關節卡卡 物理治療師教3招改善

熱門新聞

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
使用不鏽鋼餐具應具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，避免把重金屬吃下肚；示意圖。（圖／123RF）

不鏽鋼餐具 或致錳中毒？

2024-03-06 01:00
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

2024-03-02 03:48
英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。 （美聯社）

症狀似盲腸炎？凱特王妃疑罹克隆氏症 醫：罹癌風險高

2024-03-03 21:29
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。（本報資料照片）

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

2024-03-05 04:10
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持