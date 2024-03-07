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芥末降低海馬迴發炎 有助減緩失智

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研究發現，攝取含有芥末主要生物活性化合物6-MSITC的補充劑，對短期和長期記憶均有顯著改善；示意圖。（圖／123RF）
研究發現，攝取含有芥末主要生物活性化合物6-MSITC的補充劑，對短期和長期記憶均有顯著改善；示意圖。（圖／123RF）

芥末是深受大眾喜愛的日本調味品，尤其是為壽司增添了層次的口感與風味，而近來一項研究發現，芥末還可能有益於認知。在一項針對60歲以上健康參與者的小規模試驗中，研究人員發現，攝取含有芥末主要生物活性化合物6-MSITC的補充劑，對短期和長期記憶均有顯著改善。

研究團隊對72名年齡在60至80歲之間的健康志願者進行了評估，並將其分為2組，其中1組在睡前攝取100毫克芥末萃取物，而其餘的則在12周內攝取相同分量的安慰劑。研究人員在試驗前、後評估了參與者的一系列的認知能力，包括執行能力、記憶力、處理速度和注意力。在試驗結束後，攝取芥末萃取物的組別在語言能力、注意力和執行簡單任務方面表現出更好的短期和長期記憶。

研究人員在發表於《營養學期刊》（Nutrients）的論文寫道，在研究了6-MSITC攝取對老年人認知能力的益處後，依照目前隨機對照試驗顯示，在12周內攝取0.8毫克6-MSITC的組別，相較於安慰劑組，明顯改善了記憶功能，包括情節記憶和工作記憶，但並未發現在其他認知功能上有明顯的改善，而這項研究是首次證明6-MSITC對健康老年人的記憶功能有益。

芥末中含有的主要生物活性化合物6-MSITC，不僅可以降低負責記憶的大腦區域「海馬迴」，產生發炎和氧化的機會。此研究的首席研究員Rui Nouchi表示，有些老年人可能會有聯想面孔和名字的記憶相關問題，但在服用芥末補充劑後，確實有助於減少這方面的問題發生。

研究人員相信，攝取6-MSITC將有助於增強老年人日常的記憶功能，然而，研究團隊仍需測試芥末對其他年齡層的影響，並檢查芥末是否有助於減緩與失智症相關的記憶衰退。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61864

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