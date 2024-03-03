我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

吃燙食小心增食道癌風險 專家列3點提醒防癌上身

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

目前已知食道癌之致癌因子有不健康飲食、菸酒檳、含亞硝胺之食物、過熱的飲食溫度、胃食道逆流、肥胖、口腔衛生不良等；從110年癌症登記資料中發現，我國食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。

由於食道癌尚無實證有效之篩檢工具，因此，落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離致癌因子及養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。

食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此暴露於致癌因子及病菌當中，應落實下列三項健康生活型態，避免對食道造成傷害：

1. 避免飲食過燙的食物：國際癌症研究機構 (IARC) 將攝氏 65 度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食之罹癌風險為一般熱食的1.92 倍，因此，請民眾務必注意食物溫度是否過燙，儘量溫涼後再食用。

2. 戒除菸、酒、檳榔：美國癌症協會 (ACS) 指出，菸草製品是食道癌的主要風險因子，且抽菸、飲酒及嚼食檳榔是多種癌症共有的風險因子；另，根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.80、2.29、2.62倍。呼籲有抽菸、飲酒、嚼檳榔行為的民眾，應儘速戒除，降低罹患癌症的風險。

3. 少吃醃漬或加工食品，多攝取蔬果：美國臨床腫瘤醫學會 (ASCO) 指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，故添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險。平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬菜、水果，可降低罹癌風險。

食道癌的症狀除吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，且初期大多無明顯症狀。國民健康署呼籲，平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，即自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及時就醫檢查，把握黃金治療期！

資料來源：健康醫療網

癌症 致癌 醃漬

上一則

別老盯手機 低頭族烏龜頸上身 還衍生胃食道逆流

下一則

他3個月突暴瘦21公斤 竟是身體1器官惹禍

延伸閱讀

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股
走線人是資源或負擔 專家解析

走線人是資源或負擔 專家解析
拜登查中國電動車 政治專家：象徵意義大於實質

拜登查中國電動車 政治專家：象徵意義大於實質
替代能源車難敵電動車 專家：因少政府金援

替代能源車難敵電動車 專家：因少政府金援

熱門新聞

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
藝人小S公公許慶祥（左）1日早上突然在家裡因心肌梗塞離世，享壽84歲。（本報資料照片）

小S公公心肌梗塞過世 醫曝發作徵兆：寧可被罵也要就醫

2024-03-02 03:48
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
藝人黃馨儀分享小孩黴菌感染。圖／和展影視提供

女星疏忽沒將襪子分開洗 兒子染黴菌痛到憋尿1整天

2024-02-27 12:48

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元

紐約華女編造背景 詐20人共騙600萬元
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲