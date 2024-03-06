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沖牙機僅清殘渣 不能防牙周病 7歲以下不建議用

鄒尚謙
牙醫提醒，沖牙機是口腔清潔的工具，無法替代牙線、刷牙。（圖／123RF）
牙醫提醒，沖牙機是口腔清潔的工具，無法替代牙線、刷牙。（圖／123RF）

牙齒健康關乎老年生活品質，因此口腔保健相當重要。不過牙醫師表示，以台灣為例，一般人的潔牙習慣中，並不愛用「牙線」，因此牙周病情形普遍，正確的步驟為牙線搭配牙刷，市面上許多沖牙機也能夠協助清潔，但主要作用為「清除食物殘渣」，應該與牙線搭配使用。

沖牙機業者也提醒，由於沖牙機水壓較強，除非特殊設計，否則七歲以下兒童不建議使用。

根據台灣衛福部統計，成人牙周病盛行率高達80.48%，主要為口腔清潔不良造成牙菌斑產生、牙結石形成，或沒有定期洗牙，逐漸形成牙周病。若要預防，餐後、睡前得刷牙，每次至少兩分鐘，使用含氟量超過1000ppm以上的牙膏，並且定期口腔檢查。

兒童牙科醫師蔡宜峰表示，正確的清潔牙齒應包含牙線與牙刷，而台灣人普遍不愛用牙線，因此罹患牙周病的狀況相當普遍，而成年人30歲過後牙齦會逐漸萎縮，因此齒間的縫隙會變大，這是牙周正常的退化現象，但牙縫變大就會增加塞入食物殘渣的機會，必須用牙線剔除，若有沖牙機也可以輔助使用。

現代人對於一口整齊的牙齒相當注重，接受牙齒矯正的民眾也不在少數，而傳統矯正得透過金屬絲線來拉動牙齒，連帶增加潔牙難度。因此想透過輔助器具解決困難，例如沖牙機、牙間刷等等。

「沖牙機並不能替代刷牙、牙線使用。」蔡宜峰指出，沖牙機是透過物理原理將牙齒周圍的食物殘渣沖掉，主要清潔大塊的食物，但「牙菌斑」並沒有辦法清除，因此若要透過沖牙機潔牙，第一步可先使用沖牙機去除食物殘塊，第二步使用牙線將每個齒間清潔，第三步則使用牙膏刷牙，最後若有漱口水，可用漱口水將牙膏泡沫漱掉，做到以上就算是相當完整潔牙了。

不過，沖牙機並不是所有年齡層適用。業者表示，對七歲以下孩童來說，一般沖牙機的設計上水壓、水柱較強，加上孩童口腔尚在發育，太強力的沖力容易受傷。蔡宜峰也說，沖牙機水柱較強，小孩子手部控制能力沒那麼好，一來沒有辦法沖到正確的位置；二來水柱較強容易有危險，通常得要八、九歲的小朋友才會建議使用沖牙機。

蔡宜峰提醒，沖牙機是口腔清潔的工具，無法替代牙線、刷牙，但民眾不愛使用牙線，若手邊有沖牙機可使用，確實好過什麼都不用，但牙齒不僅有舌側、頰側面，牙齒之間的連接面若沒有用牙線，其實無法刮除牙菌斑，建議最好從小開始訓練使用牙線，沖牙機則以協助清潔為主。

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