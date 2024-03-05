青少年狂自拍成癮 過度關注按讚數 5招導正

專家提醒，利用網路功能展示個人優點，是人際溝通的一種正向表達，但如果出發點是彌補生活上、真實世界的不足就要特別留意；示意圖。（圖／123RF）

根據2023年11月發表於《MedicalNewsTODAY》的文章指出，自拍照可能影響青少年的自尊心和心理健康 ，並引起對「讚」的過度關注。該文章由希瑟史密斯(Heather Smith)整理自拍、社群與青少年健康相關研究所撰擬，文章指出雖然自拍看起來似乎無害，但當它們與社群媒體 結合可能對青少年產生負面影響。

憂鬱、焦慮與成癮 最常見心理健康問題

根據2022年的一項調查，28%的8至18歲女孩會將照片美化、讓自己看起來更有吸引力後才發布，而在社群媒體滑看編輯過的照片可能會導致青少年對自己的外表有負面感受和不安全感。

一項2019年敘事評論研究則顯示，青少年發布自拍照並獲得「讚」時，他們會感受到社會的認可和更高的自信；然而，缺乏「讚」可能會導致不被接受的感覺。另美國外科醫生總醫師(Surgeon General’s Advisory)指出，95%的13至17歲青少年使用社群媒體；三分之一的青少年表示他們「幾乎一直」在使用社群媒體。一項2022年的概括性評論針對68項探討社群媒體對青少年影響的研究發現，最常見的心理健康問題包括：憂鬱、焦慮和成癮。

自拍外表提升自我價值 同時恐產生攻擊心態

國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，青少年階段尋求自我價值，比較會從外顯的表徵來獲取，像是他們會崇拜偶像，透過外在形象打扮來襯托自己的價值，把自己塑造的很好看再放到社群媒體，藉由網路社群來面對群眾，剛開始會有安全感，但如果想藉此找到自我價值，在網路上沒有獲得預期的讚美、按讚數，可能會產生負面感受，不斷累積負面經驗反倒會降低自信，另一方面也可能會產生攻擊心態，批評或是批判別人放的生活美照。

董旭英提醒，利用網路功能展示個人優點，是人際溝通的一種正向表達，但如果出發點是彌補生活上、真實世界的不足就要特別留意，建議父母或師長，發現青少年花太多時間修整照片、非常在意上傳後其他人給予的反應時，可試著和他們溝通，討論這個行為會得到哪些快樂，從根源的動機來引導他們，除了外表還有很多方式可以獲得自我價值。

網路世界不可逆轉 父母協助建立正確觀念

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，社群發布自拍照可能會影響青少年自尊和心理健康，幫助青少年建立正確使用網路與手機的習慣，建議父母透過五個方式：

一、「傾聽感受」鼓勵青少年表達對自拍和社群媒體的想法和感受。

二、「討論安危」社群網路潛在危險、如何安全的使用。

三、「建立習慣」設定螢幕使用時間、隱私及界線，培養健康使用網路社群習慣。

四、「擁抱真實」讓青少年瞭解每個人都有自己的獨特性，不完美不代表不好，勇敢做自己不依賴濾鏡。

五、「以身作則」成為孩子使用社群網路時的學習對象。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）