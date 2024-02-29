衰弱症是失能前兆 銀髮族觀察5項指標

衰弱症沒有藥物可以醫治，可藉由運動與飲食預防改善；示意圖。（圖／123RF）

一名八旬婦人日常自理能力無虞，卻因行動緩慢、步伐不穩而跌倒骨折，緊急送至醫院開刀治療，結果術後因嗆咳而轉進加護病房，變得愈來愈衰弱，要靠插鼻胃管來提供營養，身體狀況急轉直下，健康狀況不佳，生活品質大不如前。

小感冒頻繁進醫院 要小心

跌倒是導致老人傷害、失能、死亡的主要原因，為什麼年紀愈大愈摔不得？台北市起辰聯合治療所職能治療師林儒宜說，65歲以上長者因為身體機能退化、肌力漸漸流失，走路、爬樓梯、跑步都成了苦差事。若一不小心跌倒，後續容易產生併發症 ，包括身體傷害、心理恐懼，甚至不願意活動，出現焦慮情緒、社交外出受到限制。

上了年紀，身體功能多少會隨著年齡增長而下降，一般自然正常的老化不至於影響個人生活能力，但當生理功能逐漸喪失且可能因小感冒而頻繁進出醫院，就要小心「老年衰弱症」上身。林儒宜表示，老化和衰弱並不同，老化是漸進式的過程，衰弱則是多重原因造成，生理能力下降超乎該有的年齡，更被視為老人失能的前兆。

逾65歲是高危群 尤其女性

哪些人是罹患衰弱症的高危險群？林儒宜提醒，家中65歲以上的長輩要多加注意，尤其女性因少了荷爾蒙的保護，比男性更易有衰弱問題。糖尿病、慢性腎臟病患者的風險也很高，因為長期腎臟功能退化及多種合併症，會加速衰弱的發生。台灣衛福部資料顯示，憂鬱、抽菸、喝酒、久坐、多重慢性病患等族群，要積極戒掉不良生活習慣，及早介入，預防高齡衰弱症。

衰弱症目前沒有藥物可以醫治，但可藉由運動與飲食來預防改善。林儒宜建議，可以安排全身性的運動計畫，包括心肺有氧、柔軟度訓練、平衡協調等，每周進行二至三次，也可參加團體課程養成運動習慣；飲食方面，要攝取足夠的蛋白質、維生素、礦物質，奶蛋魚豆肉類都是非常好的來源，有助於減緩肌肉的流失。