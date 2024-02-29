我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

衰弱症是失能前兆 銀髮族觀察5項指標

廖靜清
衰弱症沒有藥物可以醫治，可藉由運動與飲食預防改善；示意圖。（圖／123RF）
衰弱症沒有藥物可以醫治，可藉由運動與飲食預防改善；示意圖。（圖／123RF）

一名八旬婦人日常自理能力無虞，卻因行動緩慢、步伐不穩而跌倒骨折，緊急送至醫院開刀治療，結果術後因嗆咳而轉進加護病房，變得愈來愈衰弱，要靠插鼻胃管來提供營養，身體狀況急轉直下，健康狀況不佳，生活品質大不如前。

小感冒頻繁進醫院 要小心

跌倒是導致老人傷害、失能、死亡的主要原因，為什麼年紀愈大愈摔不得？台北市起辰聯合治療所職能治療師林儒宜說，65歲以上長者因為身體機能退化、肌力漸漸流失，走路、爬樓梯、跑步都成了苦差事。若一不小心跌倒，後續容易產生併發症，包括身體傷害、心理恐懼，甚至不願意活動，出現焦慮情緒、社交外出受到限制。

上了年紀，身體功能多少會隨著年齡增長而下降，一般自然正常的老化不至於影響個人生活能力，但當生理功能逐漸喪失且可能因小感冒而頻繁進出醫院，就要小心「老年衰弱症」上身。林儒宜表示，老化和衰弱並不同，老化是漸進式的過程，衰弱則是多重原因造成，生理能力下降超乎該有的年齡，更被視為老人失能的前兆。

逾65歲是高危群 尤其女性

哪些人是罹患衰弱症的高危險群？林儒宜提醒，家中65歲以上的長輩要多加注意，尤其女性因少了荷爾蒙的保護，比男性更易有衰弱問題。糖尿病、慢性腎臟病患者的風險也很高，因為長期腎臟功能退化及多種合併症，會加速衰弱的發生。台灣衛福部資料顯示，憂鬱、抽菸、喝酒、久坐、多重慢性病患等族群，要積極戒掉不良生活習慣，及早介入，預防高齡衰弱症。

衰弱症目前沒有藥物可以醫治，但可藉由運動與飲食來預防改善。林儒宜建議，可以安排全身性的運動計畫，包括心肺有氧、柔軟度訓練、平衡協調等，每周進行二至三次，也可參加團體課程養成運動習慣；飲食方面，要攝取足夠的蛋白質、維生素、礦物質，奶蛋魚豆肉類都是非常好的來源，有助於減緩肌肉的流失。

想知道自己是否有衰弱的警訊，可觀察體重（過去一年減輕>5%）、疲憊感（一周三天以上做任何事提不起勁）、肌力下降（慣用手握力男生<28公斤、女生<18公斤）、體能活動度降低、行走速度變慢，以上5項指標中若符合三項即歸為衰弱，符合一至兩項為衰弱前期，應進一步詳細評估。

5招預防衰弱症 製表／記者廖靜清
5招預防衰弱症 製表／記者廖靜清

併發症

上一則

大姨媽別鬧了 如何與「月經偏頭痛」分手？

下一則

你有代謝症候群嗎? 5項指標符合3項 趕快就醫

延伸閱讀

捷克銀髮族退而不休 為維基百科編寫條目樂此不疲

捷克銀髮族退而不休 為維基百科編寫條目樂此不疲
健康篇／花點心思…銀髮族健康吃年菜 瓜菇入菜好彩頭

健康篇／花點心思…銀髮族健康吃年菜 瓜菇入菜好彩頭
銀髮族失眠 要對症治療 多吃深綠色蔬菜助眠

銀髮族失眠 要對症治療 多吃深綠色蔬菜助眠
封面故事．書摘／銀髮族超前部署 學快樂獨老

封面故事．書摘／銀髮族超前部署 學快樂獨老

熱門新聞

有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟發現罹患睪丸癌；示意圖。（記者林琮恩／攝影）

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

2024-02-24 04:14
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
藝人黃馨儀分享小孩黴菌感染。圖／和展影視提供

女星疏忽沒將襪子分開洗 兒子染黴菌痛到憋尿1整天

2024-02-27 12:48
家族性胰臟癌病史、帶有胰臟癌的遺傳性基因等，是確定的胰臟癌危險因子。（本報資料照片）

台大醫曝沉默殺手胰臟癌2大奪命關鍵 篩檢公式這樣算

2024-02-25 03:48

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校