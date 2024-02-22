許藍方公開「性」福秘技 打造完美形象添兩性吸引力

（圖／NOW健康）

根據市場研究公司Drive Research的調查顯示，女性平均每日花在皮膚保養的時間為22.4分鐘，意即1星期只花2個半小時，因此如何把握有限時間達到全面性（comprehensive）的效果是他們追求的目標，高達99%的受訪者皆表示願意投資 高品質的肌膚保養產品或服務。

隨著美容保養與醫美療程界線的模糊，醫美從非常走入日常，受眾也逐漸年輕化，加上快速的生活步調，強調施術與修復期短的非（微）侵入式療程，即所謂的「輕醫美」，深受愛美人士喜愛。

根據台灣聖宜診所會員資料庫的分析，30歲以下消費客戶占比將近5成，其中26至30歲區間的族群更連續3年（2021至2023）成為消費主力。瞄準年輕人與小資族群對高效保養的需求，聖宜醫美在新北拓展第1間分館，主打電音波、微整與皮膚保養等輕醫美療程，提供愛美朋友輕鬆變美的最佳方案。

「性學博士」許藍方也首度公開暢談自身保養與醫美體驗。許藍方大方分享自己的醫美與保養經驗提到，認識自己的身體是很重要的一件事情，不管生理或心理，找到讓自己跟另外一半開心的方式都是必須的。

如何讓自己與伴侶都「性」福？許藍方也強調，伴侶要幸福除了雙方時刻充實自己的內在提升魅力之外，外在的吸引力也要好好打理，才能維持完美的第一印象，而選擇適合自己的醫美保養就是可以快速提升自己外在吸引力的好撇步。

#首圖攝影／陳如頤

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