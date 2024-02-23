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台補習班兄妹每天只睡6小時 恐有「這些」影響 學習怎安排才對？

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖／健康醫療網） 健康醫療網
（圖／健康醫療網） 健康醫療網

台灣美語補習班在臉書上發文表示，自家補習班的學生不只是書呆子，除了學業表現傑出外，其他領域也有很優秀的表現，並秀出一對兄妹的行程表引起許多網友熱議。從行程表上可看到，這對兄妹早上5:50就開始學習，中間幾乎沒有休息時間，晚餐甚至是在車上完成，到晚上11:30才結束學習日程。

若考慮到入睡、起床準備，兄妹兩人的睡眠時間可能不到6小時，腎臟科醫師王介立在貼文底下留言指出，長期睡眠不足可能會導致五個健康問題。而振興醫院精神醫學部、睡眠中心主任毛衛中也提到，睡眠不足會影響專注力、操作記憶，以此來看這樣的作息時間表反而會影響學習，事實上也有點違反人性。

2影響會使學習效果打折

根據美國國家睡眠基金會建議，6－13歲的兒童每晚需要9－11小時的睡眠，而14－17歲的青少年則需要8－10小時。美語補習班在文中提到，這對兄妹分別是六年級、四年級，王介立醫師表示，若由其公布的日程來看，兄妹可能得到的睡眠時間並不足以滿足健康所需的最低標準。

王介立醫師指出，睡眠不足會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響，長期睡眠不足可能會導致以下問題：

學習和記憶困難

情緒和行為問題

免疫系統功能下降，更容易生病

增加肥胖的風險

對未來心血管問題的風險增加

另外，毛衛中主任也表示，睡眠減少會有2影響，第一，專注力會明顯降低，第二，操作記憶（又稱為工作記憶）能幫助我們去容納要學事物的東西，它同樣也會受到影響，而且睡眠本身就是在恢復所有的認知功能，所以如果睡眠時間太少，專注力、學習能力都會變差，對學習效果是大打折扣的。

孩子學習日程如何安排？醫師建議「這樣做」

尤其小朋友與成人不同，專注力比起大人來說能維持的時間更短，不像大人可以一次工作很長的時間，也需要更多的時間來恢復，因此毛衛中主任建議，如果家長要安排孩子作息或課表的話，安排適當的休息、娛樂時間其實對學習會更有幫助。

毛衛中主任舉例，像早上或有睡午覺的下午前1、2個小時，學習的時間可以安排稍微長一點，比如40分鐘學習、念書後休息15－20分鐘，等到第3、4個小時專注力維持的時間會縮短，這時學習時間可以縮短到30分鐘，中間休息則維持20分鐘，並建議在第3、4階段學習後安排1－2小時的娛樂或休息時間。

而且午睡其實也很重要，毛衛中主任表示，研究發現適當午睡對學習是有幫助的，尤其對下午專注力的恢復也有幫助，所以特別是小學生，建議中午應稍微休息至少一個半小時，這對他們的學習也會有幫忙。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60947

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