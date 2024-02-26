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維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

陳詩婷／康寧醫院營養師
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

想要抗氧化、延緩老化、提升免疫力、促進生殖系統健康，維生素E絕對不能少。不過，補充維生素E（維他命E）不一定要吃保健品，研究發現，從食物攝取天然維生素E，比起吃營養補充品更安全、更有效。

所有人都需要維生素E，根據調查，國人普遍維生素E攝取不足，特別是熟齡女性。主要原因是飲食精緻化、堅持清淡少油的飲食、吃太少堅果類的原型食物，進而無法從天然食物中攝取到足量的維生素E。

衛福部建議，成人每日維生素E攝取量上限為400IU，若要攝取保健品，建議每次服用200-400IU為佳，一天最多不超過1000IU，也不建議長期過量補充，過量可能會導致出血性腦中風、惡心、腹瀉、腸絞痛、疲勞等副作用。

維生素E 4大功效

1.幫助生育：維生素E又稱為生育醇，能防止黃體素氧化，有不孕、習慣性流產女性可補充。

2.抗老化：維生素E具有強大抗氧化作用，能延緩肌膚老化，對於術後或外傷患者的傷口，也有修復、避免留疤等作用。

3.增強免疫力：維生素E有助提高T淋巴細胞的功能，幫助提高免疫力。

4.有益心血管健康：維生素E有抗凝血作用，能預防血小板凝固，保護血管內皮細胞，對血管健康有益。

4種食物含量最多

1.油脂類：小麥胚芽油、芝麻油、茶油、橄欖油等油品，都富含維生素E，一湯匙可提供20毫克維生素E。

2.堅果種子類：杏仁、榛果、巴西堅果、花生、南瓜籽、開心果、核桃、栗子、腰果、奇亞籽、亞麻籽等是維生素E的良好來源，建議每天吃一小把即可，且挑選無調味、低溫烘焙的堅果。

3.酪梨：富含維生素E與C，維生素C可以還原氧化的維生素E，以維持循環抗氧化保護功能，是絕佳的抗氧化食物，建議一天最多吃半顆酪梨，即具有保護作用。

4.綠色蔬菜：青花菜、菠菜、油菜、芹菜葉、空心菜、芥菜、茼蒿、韭菜等深綠色蔬菜，富含維生素E，煮熟八分滿碗的量，約含4毫克維生素E，建議可同時攝取不同顏色的蔬果，加乘抗氧化作用。

注意事項

1飯後吃：維生素E是脂溶性維生素，應飯後補充，或與酪梨、堅果、橄欖油等健康油脂一起吃，幫助維生素E吸收。

2與維生素C食物一起吃：維生素C可以還原氧化的維生素E，兩者一起吃，抗氧化作用可增加數倍。

3避免與抗凝血劑併服：維生素E有抗凝血作用，不宜與抗凝血劑如阿斯匹靈併用，以免造成出血。

4避免與鐵劑併服：維生素E和口服鐵補充劑併用，會使鐵劑和維生素E效用降低。

5避免單次高劑量補充：每次服用200-400IU為佳，一天最多不超過1000IU，建議從飲食中補充維生素E是最佳方法。

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