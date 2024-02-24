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補充維他命D 搭配油脂更易吸收

陳詩婷／康寧醫院營養師
蘑菇富含維生素D2，搭配油類攝取能促進吸收，飯後吃效果好。（圖／123RF）
蘑菇富含維生素D2，搭配油類攝取能促進吸收，飯後吃效果好。（圖／123RF）

維生素D（維他命D）有「陽光維生素」之稱，是人體唯一可透過足夠日曬自然合成維生素，亦能從飲食攝取而得。過去以為維生素D僅能增進鈣磷吸收，預防骨質疏鬆，但近代研究發現，維生素D是一種類固醇荷爾蒙。

維生素D有多種形式，主要為維生素D2和D3。維生素D2存在於植物身上，是麥角固醇通過光合作用所生成；維生素D3則是透過陽光照射皮膚，經由皮下的脫氫膽固醇與陽光中紫外線反應所生成。

維生素D功能非常多，幾乎可以作用在人體的每一個器官，有助鈣質吸收、降低骨質疏鬆風險外，還有增強免疫力、抗發炎、抗過敏，減少感冒的機率。

有睡眠障礙的人可能維生素D攝取不足。維生素D也與多種慢性病的預防與預後有關，如糖尿病、高血壓癌症等；研究發現，提高血清中維生素D的濃度，可能可以降低罹患自體免疫疾病的機會，如第一型糖尿病、紅斑性狼瘡、關節炎、氣喘等。

如何補充？

1.曬太陽：人體皮膚接受陽光的照射後，能合成維生素D，建議選中午11至13時紫外線最強時段，每天曬太陽10至15分鐘。

2.天然食物取得：維生素D2主要來自植物性食物，如酵母、蘑菇、香菇、黑木耳、藻類等；維生素D3主要來自動物性食物，多吃鮭魚、鯖魚、鮪魚、肝、蛋黃、乳酪等食物，有助於補充維生素D。

3.維生素D補充劑：怕曬黑、住高樓陽光被遮擋的民眾，建議可額外攝取維生素D補充劑，一般成人建議每日補充400至2000 IU的維生素D。維生素D3為脂溶性，搭配油脂攝取更能促進吸收，飯後吃效果好。維生素D能有效提升鈣吸收60%，若同時補鈣，能促進骨質強壯。攝取過多維生素D，會導致鈣質在血液中堆積，引起惡心、嘔吐、虛弱、頻尿，甚至骨骼疼痛、鈣結石。

需補充維生素D族群

1.日曬不足者

2.膚色較深者

3.中老年人

4.腸胃道功能不佳者

5.慢性病或自體免疫疾病者

（陳詩婷／康寧醫院營養師）

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