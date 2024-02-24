我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

維他命A勿過量 吃多恐致癌

陳詩婷／康寧醫院營養師
胡蘿蔔富含維他命A，必須與油脂一起攝取，才能有好的吸收。（圖／123RF）
胡蘿蔔富含維他命A，必須與油脂一起攝取，才能有好的吸收。（圖／123RF）

在保健食品市場上，很少看到主打維他命A（維生素A）產品，一般人很少有維生素A缺乏問題，且維生素A攝取過量，恐有傷肝、致癌風險。不過，可別小瞧它，一旦缺乏，身體會出大問題。

維生素A是脂溶性維他命，得與油脂一起攝取，才能有好的吸收。當飲食多元且充足時，一般人不容易有維生素A缺乏問題。

預防夜盲症 保肌膚毛髮健康

維生素A能預防夜盲症、維持正常視覺、修復視網膜，與維持上皮黏膜細胞、肌膚、毛髮健康有關，能維持身體正常的基因表現、生殖功能、牙齒與骨骼發展、免疫功能。一旦發現有黑暗適應不良、皮膚乾燥、掉髮、乾眼症、角膜潰瘍等問題，可推測是體內維生素A不足導致。

不同年齡層每日維生素A攝取量有不同上限，一般成年人及孕婦，每日勿超過1萬IU（3000微克，1IU為0.3微克）維生素A，過量會出現顱內壓力增加、頭暈、惡心、頭痛、肌膚刺激、骨骼與關節疼痛、致癌、昏迷，甚至死亡。

挑選維生素A保健品，要確認所含的是β胡蘿蔔素或是類胡蘿蔔素，如果胡蘿蔔素過量攝取，僅會造成膚色變黃，不會有中毒狀況。

每天只要適量吃蔬菜與水果，就能滿足身體對維生素A的需求。

4種天然食物 富含維生素A

1.動物肝臟：豬肝、雞肝、牛肝、鵝肝、鴨肝等動物肝臟，只吃小小一口，維生素A含量就超標，因此內臟不要每天吃，一周吃一次就夠了。

2.胡蘿蔔：一大根胡蘿蔔含超過1萬IU的維生素A，是每日建議攝取量的兩倍，建議攝取以油拌炒胡蘿蔔，吸收率較佳。

3.菠菜：每100克的菠菜中，含有高達超過6000以上IU的維生素A，一樣建議以油拌炒，吸收率較佳。

4.紅肉地瓜：紅肉地瓜維生素A含量豐富，每100毫克超過1萬以上IU的維生素A，且胡蘿蔔素含量也高達6000多微克，建議每日可取代一餐的主食，每次攝取量大約一個拳頭。（陳詩婷／康寧醫院營養師）

補充維生素A注意事項 資料來源／陳詩婷
補充維生素A注意事項 資料來源／陳詩婷

致癌 關節

上一則

補充維他命D 搭配油脂更易吸收

延伸閱讀

綜合維他命 你吃對了嗎

綜合維他命 你吃對了嗎
養生／深綠蔬菜維生素、礦物質、纖維多 營養又通腸胃

養生／深綠蔬菜維生素、礦物質、纖維多 營養又通腸胃
多吃這「10種食物」養出白皙美肌不費力

多吃這「10種食物」養出白皙美肌不費力
用牙膏美白除斑 造成臉部泛紅脫皮

用牙膏美白除斑 造成臉部泛紅脫皮

熱門新聞

譚敦慈指出，使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨。（記者黃義書／攝影）

使用不沾鍋把握6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

2024-02-15 01:00
動作前，膝蓋微彎，雙腿站穩，背部維持平穩。（記者曾吉松／攝影）

壺鈴運動 練肌力少閃腰

2024-02-17 01:00
許多老年人由於害怕跌倒而減少活動量，結果卻因為活動量降低，反而讓摔倒風險大幅提高。（Pexels）

怕跌倒而減少活動量 65歲以上者骨折、腦部受傷頻傳

2024-02-20 10:48
雞蛋別和高脂肪食物一起吃。（圖／123RF）

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

2024-02-19 01:00
圖片來源 ／NOW健康

小心溶出致癌物 使用「科技海綿」要注意4件事

2024-02-17 23:00
（圖／NOW健康提供）

都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念

2024-02-21 00:30

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選