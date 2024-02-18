5運動防跌 國健署：每6名長輩1人曾跌倒

國健署提醒，根據統計，平均每6名長輩，就有1名在過去一年內曾經發生跌倒，且每12名長輩，就有1名曾經發生跌傷而就醫。（本報資料照片）

過年期間返鄉與家人，相處幾天是否發現阿公、阿嬤行動更加不便，身體愈來愈不好。世界衛生組織（WHO ）指出，全球每年約有64.6萬人死於跌傷，因此預防長輩跌倒受傷相當重要。台灣衛福部國健署統計，每6名長輩，就有1人一年內曾發生跌倒意外，可建議長輩在家可透過5項運動，加強肌耐力，避免跌倒意外發生。

跌倒也是導致老人事故傷害死亡的主要原因之一，不但影響長輩身、心、社會功能及生活品質，也增加全國健康照護支出。根據2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾經跌倒比率為15.5%，跌傷且有就醫者比率為8.4%。

國健署建議家中若有阿公、阿嬤或65歲以上長者都可以進行5項簡單的居家運動，訓練肢體柔軟度、平衡感與肌力。

肢體柔軟度訓練

1.雙肩旋轉：雙肩往前或往後 旋轉，各重複10次。

2.腳踝運動：腳平放地板，將腳尖往上提起，靜止10秒後再放下，重複10次。

平衡訓練

1.站在地板上，手扶椅背，腳尖、腳跟輪流上提，重複10次

肌力訓練

1.坐姿抬腳：坐在椅上輪流將雙腳抬起伸直，每個動作維持 10秒，重覆10次。

2.坐姿踏步：坐在椅上做踏步動作，重覆10次。

國健署提醒，根據統計，平均每6名長輩，就有1名在過去一年內曾經發生跌倒，且每12名長輩，就有1名曾經發生跌傷而就醫。建議長輩每天在家可以動一動保持簡單訓練的好習慣，不怕歲月帶走活力。