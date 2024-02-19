勤洗臉、保養還是一直長痘痘？ 醫揭長痘的關鍵原因

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許多痘痘族常以為，自己沒做好臉部保濕，才會一直長痘痘，結果使用了能同時治療青春痘的油性保濕產品後，青春痘非但沒有改善，反而還愈長愈多，皮膚科醫師表示，一般使用保濕產品，不太可能引發青春痘，除非油性肌膚者使用厚重的油質保濕產品，將皮膚毛孔悶住，建議民眾選擇適合自身膚質的保養產品。

保濕產品易長痘痘？醫曝長痘真正原因

台灣台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，在所有臉部保養品、化妝品中，與痘痘關係最密切的應該是遮瑕膏，以及曾經流行過的BB霜、CC霜，這些產品共同特色為偏油，塗抹後皮膚有些厚重感，如沒徹底清潔，就容易引發痘痘問題。

黃毓惠說，絕大部分的保濕產品是不會引發粉刺、痘痘，但需要注意的是，過度塗抹保濕保養品，較容易引發皮膚過敏，如果對某些成分敏感，長期使用後，可能導致慢性皮膚炎。

至於冒出青春痘的原因，黃毓惠表示，與皮膚毛孔、毛囊阻塞、角化功能不正常、皮脂腺分泌旺盛，以及痤瘡桿菌感染等因素有關，如有痘痘困擾，建議至皮膚科門診，接受醫師診治評估，找出問題，對症下藥。

過度洗臉小心愈洗愈乾 嚴重恐患皮膚炎

大部分痘痘族臉部肌膚偏油，甚至油膩，如果過度清潔，恐引發問題，黃毓惠指出，不少青春痘患者自覺臉油，一天洗臉三至四次，有些洗到五、六次，原本油性肌膚變成乾性，嚴重缺水而脫皮。此時，若還做了去角質，皮膚勢必受損、紅腫，造成濕疹或是皮膚炎。

食藥署提醒，民眾在保養肌膚時，須依個人膚質挑選適當產品，並適量使用，如果有痘痘方面的困擾，應先找皮膚科醫師診治為佳。

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