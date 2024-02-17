【食力】「皮蛇」纏身會致命？怎麼吃可以增強免疫力？

帶狀皰疹無論是採中醫或是西醫治療，都能快速恢復健康並降低復發風險；示意圖。（圖／123RF）

俗稱的「皮蛇」其實就是帶狀皰疹，坊間經常流傳皮蛇繞一圈就會致命的說法是錯誤的，關鍵在於免疫力 ，免疫力疲弱時就可能患上帶狀皰疹。而無論是確診後治療或是積極預防，皆能透過飲食和生活作息來增強免疫力。

最近，一位70多歲的台灣伯伯來診所求診，他提到兒子安排了一場美國之旅來慶祝西洋新年。儘管旅途勞累，伯伯為了不讓兒子失望，仍然盡力參與家庭活動。然而，回國後伯伯長時間無法調整時差，不久之後他感到腰部異常，出現了刺癢和灼痛感，並發現腰間出現紅色皮疹。他擔心地詢問我：「這會是帶狀皰疹嗎？我聽說帶狀皰疹如果繞身一圈會致命，是真的嗎？」

長過水痘就可能患上「皮蛇」 免疫力是關鍵

俗稱「皮蛇」的疾病，醫學上的正式名稱叫作「帶狀皰疹」。只要有長過水痘，就有可能會得到帶狀皰疹。水痘痊癒以後，病毒並不會從此在體內完全消失，而是潛伏在特定的神經節中，處於休眠的狀態。只有在特定條件下，這些沉睡的病毒才會再度被喚醒，導致帶狀皰疹的發生。根據統計，在長過水痘的人之中，大約有3分之1的人會經歷帶狀皰疹的發作。

通常，當我們的免疫系統處於較弱的狀態時，這些休眠的病毒就有機會再度活化發病。這也解釋了為什麼許多帶狀皰疹的患者是年齡超過50歲的人，因為隨著年齡的增長，我們的免疫力自然會下降。但這並不意味著年輕人就完全不會受到影響，當免疫力差時（生病、受傷、壓力等），都有可能引發帶狀皰疹。雖然大多數人一生中只會發作一次，但也有約5％的人可能會長過再復發。

至於民間流傳皮蛇繞一圈就會致死的說法，實在是過於誇張了。古代會有這種說法，是因為當時醫療知識有限，人們可能會將患者因免疫功能極度低下而無法控制的疾病歸咎於帶狀皰疹。但請放心，絕大多數帶狀皰疹患者只要接受適當的治療，都能夠恢復健康。

透過飲食與生活習慣防治

文章首段提到的伯伯之所以會得帶狀皰疹，是因為旅途勞累和時差調整問題導致體內氣血失調、免疫力下降而引起的。通過調整飲食和改善生活方式，可以有效幫助伯伯恢復健康，預防疾病的再次發生。以下是我給伯伯的建議，有帶狀皰疹的朋友們也可以參考：

飲食：

1、補充蛋白質和維生素

增加高質量蛋白質如瘦肉、魚、雞蛋和豆製品的攝入，以及富含維生素C和維生素E的食物，如新鮮蔬菜和水果，以增強免疫系統。

2、避免辛辣刺激性食物

辛辣、油膩和過於刺激的食物可能加重病情，應盡量避免。

3、飲用清熱解毒的湯水

如菊花茶、金銀花茶等，有助於清熱解毒，緩解病症。

生活習慣：

1、充足休息

確保充足的睡眠時間，幫助身體恢復元氣，增強免疫力。

2、適度運動

適當的身體活動，如散步或太極，可以促進氣血流通，加速恢復。

3、心理調適

保持積極樂觀的心態，減少心理壓力，有助於疾病的恢復。

4、避免過度勞累

避免重複旅途中的勞累情況，給予身體足夠的恢復時間。

帶狀皰疹的症狀、療程與後遺症

帶狀皰疹在潛伏期時，會感到輕微的刺痛感，這通常是病毒沿著神經向皮膚表面擴散的前兆。不久之後就會發展成密集的皮疹或叢狀水泡，因為這種病毒是沿著一條特定的神經路徑傳播到皮膚上，所以皮疹通常只會出現在身體的一側，形狀像蛇一樣蜿蜒。

最常見的發作部位是軀幹和臀部，但也可能影響到其他部位。雖然軀幹或四肢上的帶狀皰疹相對較易處理，但如果出現在臉部，情況就可能更嚴重了。面部帶狀皰疹可能需要住院治療，以防止病毒引起腦膜炎或對眼睛造成永久性損害。

如果能夠在帶狀皰疹發作的初期階段及時使用抗病毒藥物，就有可能大大縮短病程，就像在得到流感 後的前48小時內使用抗病毒藥物一樣，可以有效抑制病毒的繁殖。但如果錯過了這個早期治療窗口，抗病毒藥物的效果就會大打折扣。

帶狀皰疹的病程通常持續兩到三週，大多數患者在接受適當的止痛和傷口護理後會逐漸康復。然而，有一些患者可能會遭受所謂的「皰疹後神經痛」，這是一種即使皮疹已經痊癒，仍能感到持續疼痛的後遺症，疼痛的程度因人而異，對某些人來說甚至會痛到寢食難安甚至有憂鬱傾向。

皰疹後神經痛的持續時間不一，從幾週到幾個月甚至幾年都有可能。在這種情況下，西醫會提供止痛治療，從普通的止痛藥如普拿疼開始，必要時可能會使用專門治療神經痛的藥物，如抗癲癇藥或抗痙攣藥，有時甚至需要抗憂鬱藥或安眠藥。

以中醫觀點看帶狀皰疹

至於以中醫的觀點來看，診治的方法則與西醫截然不同，我們注重的是調和體內的氣血與陰陽平衡。中醫認為帶狀皰疹的發生主要與肝膽火旺、脾經濕熱有關。這種內火和濕熱的累積，不僅導致體內環境失衡，還會受到外界火毒的侵襲，從而引發疾病。發病前，患者常見的症狀包括發燒、疲乏、食慾不振等，這些都是體內火旺濕熱的徵兆。

在診察過程中，我會特別關注以下幾個要點：

1、皮疹的特徵

帶狀皰疹的皮疹通常呈簇集性，大小不一，基底發紅，可能伴有血皰或膿皰。

2、發病部位

皮疹一般只發生在身體的一側，常見於胸、背、腰、腹部的肋間神經區域。

3、伴隨症狀

局部刺痛、輕度發熱、疲乏無力、食慾不振等。

如有以上症狀，我會根據不同體質和病因，辯證論治：

1、肝火型

表現為皮膚紅赤，皰疹密集，治療重點在於清瀉肝火。推薦使用龍膽瀉肝湯加減，以達到清火解毒的效果。

2、脾濕型

皮疹容易糜爛，疼痛較重，治療則以清脾除溼為主。甘露消毒湯加減是常用的方藥，對於疼痛劇烈的情況，還可以加入蜈蚣和全蠍以增強止痛效果。

除了內服藥物，對於水皰糜爛和感染的情況，則建議請皮膚科醫師治療。

調整作息與接種疫苗 預防帶狀皰疹

中醫預防帶狀皰疹，重在調和陰陽、平衡氣血。節後調整飲食，避免過度飲食和攝入過多寒涼、辛辣食物。同時，保持規律的生活作息，避免過度勞累，保證充足的睡眠。此外，進行適量的運動，如太極、瑜伽等，有助於調節身心，增強體質。

至於西醫的部分，鑑於帶狀皰疹及其後遺症的嚴重性，我強烈建議所有曾經得過水痘的成年人都去接種帶狀皰疹疫苗。雖然疫苗不能保證100％的保護效果，但仍可以降低50％帶狀皰疹的發生率，就算在接種疫苗後仍然發病，也能減少約70％的皰疹後神經痛發生率，因此接種疫苗無疑是一種更為安全的預防措施。

無論是中醫還是西醫，帶狀皰疹都能得到有效的治療和預防。只要及時的診斷和治療，加上對生活方式的調整，都能快速恢復健康並降低復發風險。培養健康的日常習慣，如適度運動、充足的睡眠及均衡飲食，能夠增強免疫力，進而有效預防帶狀皰疹。

(本文授權轉載自食力)