海鮮陷阱 易誘發皮膚病

對蕁麻疹、濕疹、玫瑰糠疹、異位性皮膚炎和乾癬等皮膚病患來說，魚、蝦等皆屬寒性，飲食要留意，避免誘發各種皮膚疾病。（圖／123RF）

海鮮是常見的食材，尤其海鮮類很可能是許多菜肴中隱藏的成分，民眾如果不小心吃錯食物，很容易誘發各種皮膚疾病發作，飲食上必須多加留意。

螃蟹最寒 最是忌諱

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，很多人愛海鮮的肉質甘甜，但舉凡對蕁麻疹、濕疹、玫瑰糠疹、異位性皮膚炎和乾癬等皮膚病患來說，所有海鮮如魚、蝦等皆屬寒性，其中又以螃蟹最寒，最是忌諱。

「許多食物暗藏海鮮的陷阱。」鄭愛蓮醫師分享，前陣子在診間遇到一位年近50歲的女性，有慢性濕疹病史，皮膚已治療復原，因為氣溫變化大，忽冷忽熱加上下雨，所以濕疹復發而回診，因為她已安排赴日遊玩，問到味噌湯是否能喝？答案是不行。原因是日本 味噌湯的湯底多用魚骨、魚肉加上昆布熬製，再撒上柴魚片，皮膚病患忌食。

此外，冬天最常圍爐吃火鍋，調味料是容易被忽略的小細節，例如沙茶醬的成分多以魚蝦製成，辣椒也忌食，建議可選擇和風醬油、蔥蒜。若皮膚病嚴重者，單鍋食用較安全、不可共鍋，至於在選擇火鍋湯底時，要特別留意，應避免海鮮、昆布湯底，麻辣鍋也不行。鄭愛蓮曾收治一名玫瑰糠疹的患者，也是因為不忌口吃了牛肉，結果當晚在大腿內側爆發皮疹，癢到難以入眠。

鄭愛蓮表示，食物本身不會引起過敏或皮膚病復發，而是因為病患本身體質，體內五臟六腑無法正常代謝這些食物，產生的毒素無法從正常排泄管道排出，反而轉從皮膚排洩，如果正值皮膚排毒期，吃了羊、牛、海鮮等禁忌食物，不僅病灶又多又癢，晚上甚至無法安眠，癢到甚至抓破發炎，不忌口往往釀成病況一發不可收拾。

通常這類體質的人，很可能在氣溫忽冷忽熱變化大、下雨的多變天氣復發，加上年終前忙碌且工作壓力大，不斷加班熬夜等，此時飲食不忌諱，很可能就成為皮膚病發的引爆彈。不過，如果適時忌口、調整飲食，搭配服藥擦藥，很快就能獲得改善。

修復肝臟 飲食要忌口

一名男性外送員患有B肝合併濕疹發作，看診時肝功能指數達70、80，經問診後得知因年前拚命衝業績領獎金，導致過度勞累快「爆肝」，鄭愛蓮表示，肝病患者飲食、睡眠要好，也不能勞累或過度運動，同時要補充足夠的蛋白質，如豬、雞、牛奶 和雞蛋 等，幫助修復肝臟細胞。如果評估有經常口乾、疲勞或夜晚不好睡這三個症狀，應多休息，才能有助養肝。

中醫治療除了給予皮膚病止癢用藥、補元氣及健脾利濕藥物，並著重肝臟細胞修復的中藥調理，如靈芝孢子體為主，飲食上螃蟹等海鮮類和酒絕對要忌口，藥酒也不行，治療調理一年，皮膚已經復原，但仍要隨時留意不能過度勞累，也應每年定期抽血和做腹部超音波追蹤肝臟。

鄭愛蓮強調，除了海鮮、羊、牛、酒不能碰，皮膚病發作期間應避免油炸，也要留心開陽白菜中會放蝦米；豬、雞和甜點可吃，鴨、鵝可少量食用。另外，年節零食誘惑也多，堅果類如花生需忌口，腰果、松子可淺嘗，留心杏仁果小魚乾、海苔、洋芋片避食，蜜餞少食；綠茶類如碧螺春、抹茶等別喝，其他如紅茶、花茶無妨。

鄭愛蓮提醒，中藥屬於植物性的大分子成分，大約4小時就代謝，皮膚病患者在治療期間應每天規律服藥3至4次，才能維持效力；冬季保養適時擦含油脂類的乳液，乾癢嚴重可擦凡士林、綿羊霜，做好皮膚保濕能減少搔癢發生。一旦皮膚症狀復元，身體調養好，就可以逐漸從魚開始吃，逐一嘗試，若三天沒發作，就可以恢復正常飲食。

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