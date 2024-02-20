大吃大喝消化不良 中醫有解：這些穴位按一按

暴飲暴食後若出現不嚴重的消化道問題，醫師提醒，可以試試穴位按摩或一些中藥茶飲來舒緩；示意圖。（圖／123RF）

過年期間聚餐不斷，餐餐好料大吃大喝、暴飲暴食，常會導致腹脹、腹痛、消化不良、排便不暢等胃腸道問題，而過年時節醫院和診所又大多休息，這時中醫保 健就派上用場了。

年節消化不良 穴位按摩、中藥茶飲可緩解

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔表示，若是出現不嚴重的消化道問題，可以試試穴位按摩或一些中藥茶飲來舒緩。

1.內關：位於手掌側，手腕橫紋中點往上約3橫指距離處，適用胃脹氣、胃痛、噁心等。

2.中脘：位於肚臍正上方，約1個手掌的距離處，吃太多導致的腹脹、胃痛等可按摩此處。

3.足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，可改善腸胃問題、幫助消化。

4.陷谷：位於足背第二趾和第三趾骨頭交接之凹陷處，可舒緩腹痛脹滿、腸鳴泄瀉的不適。

至於幫助消化之中藥茶飲的部份，可使用以下：

1.陳皮：理氣健脾燥濕。

2.山楂、烏梅：消食化積，助肉類消化。

3.麥芽：助澱粉消化。

4.決明子：助潤腸通便。

5.茯苓：利水消腫健脾。

眼睛保健六大穴位 用眼30分、休息10分鐘

另外，在年假期間除了吃喝，就是玩樂，長時間使用電腦和手機追劇、打電玩或是久坐玩牌、打麻將，不論是眼睛保健或是長期維持一個不動的姿勢，也都是大家必須小心注意的。

徐敬閔說，眼睛保健方法不外乎用眼環境光線充足，眼睛與物體距離的適當，養成每用眼30分鐘，應休息10分鐘的習慣等，而在中醫保健方面，可以對以下幾個穴位進行按摩，但在進行按摩前，一定要注意指甲剪短、雙手洗淨，以指腹輕緩按摩，力道適度不需要過大，有感到微微痠脹即可，記住千萬不可以直接按壓眼球，避免造成傷害。

1.攢竹：位於眉頭前凹陷處。

2.絲竹空：位於眉尾後凹陷處。

3.睛明：位於內眼角凹陷處。

4.瞳子髎：位於外眼角凹陷處。

5.承泣：瞳孔直下，與下眼眶的交點處。

6.四白：承泣直下，眶下孔的凹陷處。

坐姿應端正、長假勿久坐 每30分鐘起來動一動

此外，為求身體肌肉受力均勻，避免痠痛反覆發生，建議大家坐姿要端正，頸部直立不聳肩，腰桿挺直不駝背，膝蓋朝前不內縮及不外擴，「腳踏實地」好好坐，過年長假才能好好過。而椅子選擇也很重要，最好選擇有椅背，適當高度及軟硬度的椅子，若發現椅腳太高時，也可將小板凳墊於雙腳之下，以解決雙腳騰空受力不均問題。

年前勞動未舒緩，年假久坐不循環，如此一來疲憊的身軀一旦吃不消，便會壞了過年的大好興致。因此提醒過年長假勿久坐，每30分鐘起來動一動，休息走動搭配伸展肌肉，眺望遠方配合眼周按摩，可達到同步放鬆身體肌肉與舒緩眼睛疲勞的效果。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)