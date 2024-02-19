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春天養生 飲食「少酸多辛」穿衣要「上薄下厚」

沈能元
立春後的食物應為「少酸多辛」，可多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物。（圖／123RF）
立春後的食物應為「少酸多辛」，可多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物。（圖／123RF）

春天已到來，台灣開業中醫師吳明珠表示，此時養生小妙招為，穿衣應著重「上薄下厚」，飲食應為「少酸多辛」，並時常到郊外活動，如爬山、賞花，心情保持愉悅，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，也可以多喝菊花枸杞茶等中醫飲品，達到疏肝理氣的效果。

吳明珠說，立春後，天氣屬於晴時多雲偶陣雨，氣溫會緩慢的逐漸上升，早晚溫差大、偏涼，但未完全回暖前，現在天氣仍帶有寒意，因此，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是說，上半身應採「洋蔥式」穿衣法，從內到外為，Ｔ恤、針織衫、毛衣、外套等，以方便穿脫，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。

而飲食方面應為「少酸多辛」，為少吃橘子、番茄等較酸的食物，並多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物，另也應多吃綠色蔬菜，幫助身體有向上伸展、生長的感覺。

吳明珠指出，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，因此要多抱持心情愉悅，而肝開竅於目，有可以多到郊外活動，如爬山、賞花，讓眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣。

另肝臟保養方面，也可以多喝菊花枸杞茶，達到疏肝理氣的效果，或是以黃耆、防風、白朮組成的「玉屏風散」，可以增加免疫功能，調節皮膚、汗腺等功能，以預防感冒。

立春後的食物應為「少酸多辛」，可多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物。（圖／123R...
立春後的食物應為「少酸多辛」，可多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物。（圖／123RF）

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