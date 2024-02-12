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含維生素B12眼藥水能天天點？ 緩解眼睛乾澀該這樣做

NOW健康／陳如頤 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

追劇、打電玩、看電腦，許多民眾用眼過度，常覺眼睛痠澀，甚至罹患乾眼症，開始使用眼藥水來保養眼睛。隨著現代人習慣使用眼藥水，其中又以含有維生素B12成分眼藥水最受歡迎，但這類含維生素B12眼藥水可以天天點嗎？維生素B12對眼睛不適的改善有哪些？眼睛乾澀不適，該如何改善？針對這些問題，眼科醫師張芯瑜回覆如下：

Q：含維生素B12眼藥水，可以天天點嗎？

維生素B12對眼睛無害。若為標榜去除血絲的複方眼藥水，含有血管收縮藥劑，長期使用後停用可能造成反彈性血管擴張而更充血。瓶裝眼藥水含有防腐劑，過量使用也可能造成眼表受傷。

Q：維生素B12對眼睛不適的改善有哪些？

維生素B12可促進角膜神經再生，改善調節功能，降低視覺疲勞。

Q：眼睛乾澀不適，該如何改善？

▸適度眨眼：長時間盯著電子產品，會造成眨眼次數過少，容易造成淚水蒸發過多、油質層分泌下降等情形。建議縮短近距離用眼時間，改善淚膜穩定度。

▸定期熱敷：選擇眼部專用、通過醫材認證的恆溫熱敷眼罩，可以設定溫度與操作時間，促進眼瞼板腺暢通。

▸營養均衡：初步診斷乾眼症、尚未接受治療的患者，可以補充深海魚油或增加Omega-3脂肪酸攝取，改善眼表乾澀狀況。各式營養元素都應均衡攝取，不飽和脂肪酸對身體也是極佳的脂質來源。若服用魚油後若仍有乾眼症狀也無須氣餒，應諮詢眼科醫師，尋求更多合適的乾眼症治療。

▸人工淚液：如果每天使用眼藥水超過4次才舒適，會建議購買無防腐劑人工淚液，減少防腐劑對眼表的刺激。各廠牌亦有推出特殊劑型的人工淚液：高玻尿酸濃度、含奈米油滴等，更能符合個人需求。

如果真的有乾眼症狀，建議要到眼科診所或醫院檢查。醫師會用儀器來區分，乾眼症真正的原因是什麼，並利用淚膜破裂時間、淚水分泌量，以及高階的眼瞼板腺檢查，進一步診斷乾眼症究竟是屬於缺油型，還是缺水型的乾眼症，如此才能夠對症下藥。

最後，食藥署也提醒民眾，市售眼藥水可能含有其他藥品成分，長期使用，仍可能產生副作用產，且容易掩蓋其他潛在的眼睛疾病症狀。如果眼睛長期出現不適症狀，應就醫治療，或定期至眼科檢查，切勿自行購買眼藥水使用。

NOW健康

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