年菜常大魚大肉難顧健康？ 營養師親授妙招「先上清爽料理」

奇美醫院營養科組長賴春宏表示，年菜如先出較清爽、清淡菜餚，如蔬食料理，會降低後續吃大魚大肉的量。（記者李文德／攝影）

春節期間一家團圓免不了圍爐，魚翅羹、紅蟳米糕、糖醋魚等等佳餚上桌難擋誘惑。如何吃得健康又安心，台灣奇美醫院營養科組長賴春宏表示，通常年菜先習慣先上大魚大肉的菜色，因肚子餓通常就先夾來品嘗，很快就會吃飽，攝取不了較健康食材。所以「上菜順序很重要」，如果先出較清爽、清淡菜餚，如蔬食料理，大家就會先吃，也會大幅降低後續吃大魚大肉的量。

賴春宏表示，年菜大多屬於油鹽糖份較高，對於慢性疾病的患者而言需要特別注意。如火鍋就得非常注意，除了鈉含量、飽和脂肪及普林值高，建議湯不要喝，尤其剛開始煮時盡量放原型食材如蔬菜、白肉類、海鮮類。而火鍋沾醬的話，賴春宏更透露，以一碗來說80%放蔥、蒜、蘿蔔泥，而薄鹽醬油、沙茶醬、白醋各一湯匙，等蔥蒜被醬料泡軟，再夾起搭配食用。

而大家過年常常吃到的佛跳牆，賴春宏表示由於食材大多先油炸再烹煮，湯內含許多油脂。而為何湯喝起來為何會清爽，他解謎「芋頭」是關鍵，由於澱粉顆粒會在湯裡吸油，所以建議少喝微妙。像是羹湯類，也建議如有血糖疾病患者，湯不要喝吃料就好。

賴春宏還說，民眾大多都會選擇果汁、汽水等飲料當作解膩，但高糖類飲料並無法有此效果，「以茶類替代」最健康。而過年零嘴長不乏堅果、糖果等，他也強調，堅果類建議購買原味或者自己買生的自己回家烤，避免攝取過多調味料，另糖果也盡量選購糖醇類較為健康。

不過賴春宏強調，過年菜餚如果真要吃得健康，又能滿足口腹之慾的話，還是要細嚼慢嚥不應該狼吞虎嚥。他解釋，因一有食物進到胃後大約20至30分鐘後，飽食中樞神經才會「吃到了」的訊息傳入大腦，所以能利用這方式，就不會吃過多且健康。