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冒痘流膿流血 不敢坐椅子 化膿性汗腺炎作祟

賴昀岫
化膿性汗腺炎是一種慢性且反覆發作的發炎性毛囊疾病，主要發生於頂漿腺分布處的毛囊，與青春痘發生於皮脂腺毛囊不同。（圖／123RF）
化膿性汗腺炎是一種慢性且反覆發作的發炎性毛囊疾病，主要發生於頂漿腺分布處的毛囊，與青春痘發生於皮脂腺毛囊不同。（圖／123RF）

50歲工程師翁先生，七、八年前鼠蹊部和股溝突然冒出大面積的痘痘，腫痛流膿、流血，常將衣褲浸濕，坐立難安，天天包尿布上班，原來是「化膿性汗腺炎」作祟。不少病友像翁先生一樣出現「椅子恐懼症」，不敢坐椅子，搭乘別人的車也擔心弄髒，經治療後，終於穩控病情。

化膿性汗腺炎是一種慢性且反覆發作的發炎性毛囊疾病，台大醫院皮膚部主任蔡呈芳說，病灶通常發生於腋下、頭皮、臀部、腹股溝、肛門周圍及生殖會陰部、女性乳房間和乳下等特定部位，六個月內有兩次以上反覆發作的疼痛結節，嚴重者病灶處會不斷滲出膿血而產生異味，甚至形成皮膚瘻管，就像下水道一樣互相連通，輕輕擠壓單顆膿疱，就會引爆周邊膿疱破裂膿液滲出，一般引流手術無法根治。

蔡呈芳說，化膿性汗腺炎主要發生於頂漿腺分布處的毛囊，與青春痘發生於皮脂腺毛囊不同，不會有脂漏、閉鎖性粉刺現象，發生時間不局限於青春期階段，可能持續終生，甚至可能轉化為鱗狀細胞癌，是皮膚科門診治療最棘手的疾病之一。嚴重者超過八成會有疼痛、膿瘍發炎、近七成坐姿疼痛等症狀，長期反覆發作不僅容易影響生活品質，也會增加糖尿病、心血管疾病憂鬱症與焦慮症等共病風險。

台灣皮膚科醫學會理事廖怡華表示，化膿性汗腺炎無法根治，但依照疾病嚴重程度，給予一般照護、局部治療、全身性治療與外科治療，都有助達到減少病灶疼痛、改善生活品質等目標，一般照護包括傷口照護、疼痛管理、視共病需求轉介其他專科，以及體重管理和飲食習慣調整；局部治療以抗生素藥膏與抗菌洗劑為主；全身性治療則有抗生素、A酸、荷爾蒙治療藥物、免疫抑制劑或免疫調節劑、生物製劑與小分子抑制劑等藥物選擇。

以台灣為例，廖怡華指出，化膿性汗腺炎臨床診療共識建議，治療時應同時評估內科用藥與外科手術，內科用藥是指接受全身系統性抗生素等治療12周後，如果改善效果未達預期，即應考慮使用生物製劑，外科手術則需視個人病況，予以病灶切除或全面性切除等手術。

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