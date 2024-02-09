肥胖4種表現型 你是哪一型？專家教你對症除肉

減肥容易遇上停滯期，體重下不去，是瘦身過程最大的瓶頸。（圖／123RF）

40多歲的阿德（化名）體重快破100公斤，一直瘦不下來。從事不動產仲介相關業務的他，平時工作時間瑣碎而冗長，下班後仍須處理工作，很難抽空運動。阿德為了身體健康著想尋求減重 療程，在醫師的協助下，約七個禮拜的時間，體重從97公斤減至88公斤，脂肪量明顯下降，本身高血壓 、高血脂、三酸甘油脂問題也獲改善，只是卻遇上了減重人都討厭的停滯期，目前正在克服中。

★遇停滯期 體重減下不去

減肥遇上停滯期，體重卡關下不去，是瘦身過程最大的瓶頸。台灣恆佳診所院長許崇民表示，體重下降到一定程度後，身體會跟著改變，人體具有調控的機制，如同體重調節中樞一樣，會有個體重設定點，大多時候會保持恆定、維持體重數字。因此當體重下降或刻意減少熱量攝取時，身體會認為是否遇上危機、饑荒…等威脅，基礎代謝率會自然降低，也會想辦法增加脂肪的儲存，做為未來復胖的「準備」，這是很自然的現象。

所以，許多人在減重時經常採用嚴格的飲食控制，或者降低熱量攝取，反倒容易造成腹胖、停滯期等現象，民眾該如何解決減重停滯期？關鍵其實在於調控體重設定點，許崇民說明，體重設定點仍然與生活及飲食方式有關。

舉例來說，民眾在執行飲食控制時，已經比減重前減少500大卡的攝取，但體重卻不再減少，因此時體重減下來、基礎代謝也下降，身體之能量消耗也隨之降低，因此可以再運用飲食調整、增加運動及代謝，以及使用輔助藥物來做調整。

飲食調整：目前研究發現，停滯期和胰島素、瘦素有關，藉由飲食調整達成營養素的平衡，且科學家已經在推究是否影響體重設定點。同時在攝取多元不飽和脂肪酸Omega3跟Omega6時，應注意比率避免影響減重成效。

增加代謝：一公斤的脂肪約會消耗四到十大卡，1公斤的肌肉則會消耗75到125大卡，增加人體肌肉量，這時候運動介入就相當重要，可進行重力、體適能訓練，後續配合飲食調整。當蛋白質充足、油脂適量，體內肌肉多脂肪少，增加熱量消耗的比率，體重就有可能持續往下降。

輔助藥物：可用合法藥物調控食量，避免患者吃太多。在減重初期使用可以幫助患者建立自信，但想要成功減重不能只依賴藥品，想額外服用其他藥物前一定要諮詢醫師及藥師，避免吃入來路不明藥物。

★心理治療 有助突破瓶頸

以往大眾有個刻板印象，認為肥胖就是生活不節制、喜歡亂吃東西造成的。許崇民解釋，肥胖構成因素很多，根據美國梅約醫學中心研究，肥胖可分成幾種表現型，例如：食量大、一次進食很多的「飢餓大腦型」；吃完後很快就餓的「飢餓腸道型」；因生活較靜態或和荷爾蒙有關的身體代謝「燃燒緩慢型」；最後就是和情緒有關，如利用飲食舒緩壓力等的「情緒性飲食型」。

他坦言，肥胖的因素往往非單一性，有些人可能是飢餓大腦加上飢餓腸道，或是飢餓腸道配上情緒性飲食，甚至是找不到因素的族群也有。有經驗的醫師及減重團隊仍會來幫助民眾，盡可能找到適當的方法來減重。

許崇民透露，體重控制過程中，有時適當心理諮商是有必要性的。有些民眾本身不愛運動，導致減重遲遲無法成功。案例中的阿德正是如此，其實他不太願意運動屬於心理層面。很多人一定曾有類似經驗「今天很累，找藉口休息一天，不想運動。」然而，心理諮商會幫助病人突破行為改變的盲點，找出不願運動的原因，甚至針對情緒性飲食造成的肥胖，也能獲得實質的幫助。

許崇民強調，過重與肥胖不只影響體態，也引起代謝症候群、糖尿病、三高 等慢性病，嚴重影響到健康，尤其當BMI超過24以上時就應特別當心，BMI高於27者則應該積極控制體重，建議諮詢專業的減重團隊做評估，以防肥胖共病提早找上門。

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