我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

The Met慶新春 布袋戲、紙燈籠…上千華人家庭參與

法拉盛反逼遷聯盟拒建賭場 上百人緬街遊行

立春養生 穿衣上薄下厚、飲食少酸多辛 中醫師這樣解釋

記者沈能元／台北即時報導
4日是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。（記者陳正興／攝影）
4日是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。（記者陳正興／攝影）

4日是立春，接下來一年的養生，就從今天開始。台灣開業中醫師吳明珠表示，立春是春天的開始，此時養生小撇步為，穿衣應著重「上薄下厚」，飲食應為「少酸多辛」，並時常到郊外活動，如爬山、賞花，心情保持愉悅，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，也可以多喝菊花枸杞茶等中醫飲品，達到疏肝理氣的效果。

吳明珠說，立春後，天氣屬於晴時多雲偶陣雨，氣溫會緩慢的逐漸上升，早晚溫差大、偏涼，但未完全回暖前，現在天氣仍帶有寒意，因此，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是說，上半身應採「洋蔥式」穿衣法，從內到外為，Ｔ恤、針織衫、毛衣、外套等，以方便穿脫，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。

而飲食方面應為「少酸多辛」，為少吃橘子、番茄等較酸的食物，並多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物，另也應多吃綠色蔬菜，幫助身體有向上伸展、生長的感覺。

吳明珠指出，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，因此要多抱持心情愉悅，而肝開竅於目，有可以多到郊外活動，如爬山、賞花，讓眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣。

另肝臟保養方面，也可以多喝菊花枸杞茶，達到疏肝理氣的效果，或是以黃耆、防風、白朮組成的「玉屏風散」，可以增加免疫功能，調節皮膚、汗腺等功能，以預防感冒。

上一則

立春顧好這器官 中醫：維持較佳免疫力狀態

延伸閱讀

立春顧好這器官 中醫：維持較佳免疫力狀態

立春顧好這器官 中醫：維持較佳免疫力狀態
月經暴量快休克急輸血 中藥調理助好「孕」

月經暴量快休克急輸血 中藥調理助好「孕」
大掃除引起過敏、腰痠背痛受不了 中醫師提改善妙招

大掃除引起過敏、腰痠背痛受不了 中醫師提改善妙招
吃太飽 比熬夜更傷肝

吃太飽 比熬夜更傷肝

熱門新聞

天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

2024-01-28 04:38
台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
(圖／NOW健康)

瘀青要先冰敷還是熱敷？4要訣教正確消腫去瘀

2024-01-28 00:15
中國一項研究發現，每天喝三杯茶，對抗老最有效。(Pexels)

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

2024-01-31 15:25
品嘗新鮮香甜的草莓，不是挑愈大顆愈好，表皮帶有光澤感、鮮紅透亮，且顏色均勻者為佳。（圖／123RF）

草莓甜又香 挑選、保存祕訣一次看

2024-02-02 01:00

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看