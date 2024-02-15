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煮麻油雞別先放麻油 更好吃又健康

蘇湘雲
麻油不耐高溫，煮麻油雞宜先用發煙點高的油脂煸薑。（圖／123RF）
麻油不耐高溫，煮麻油雞宜先用發煙點高的油脂煸薑。（圖／123RF）

冬天裡，許多人喜歡來一碗麻油雞暖身，有些人烹煮麻油雞，習慣先熱鍋，然後倒入麻油，等麻油冒出油煙，再把薑丟入鍋煸一下，之後丟雞肉，再倒酒下去，這時鍋中就會出現熊熊火光。這樣一來，不僅會產生油煙，油脂產生變化，容易對身體造成傷害，其實只要改變放麻油順序，情況就會不一樣。

麻油不耐高溫 煸薑用其他油

市售油品百百種，如何正確用油，可是一門大學問。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈指出，麻油不耐高溫，若用這樣的高溫烹調方式，麻油一下就超過發煙點。根據美國哈佛大學「哈佛健康」網站資訊，一旦油脂超過發煙點，常會變苦、營養流失，且會產生油煙，當這些油煙進入人體，自然帶來不利影響。

為了避免麻油從健康好物劣化成傷身小惡魔，譚敦慈建議，煮麻油雞時，可先用苦茶油、玄米油或葡萄籽油等發煙點較高油脂煸薑，這些油脂發煙點往往超過392℉，油質相對穩定，用油煸薑後，再把雞肉放下去，加水的同時再放麻油，這時鍋中溫度下降至350℉以下，便可保留麻油原味，麻油中的健康營養成分也會充分鎖住、不流失，更重要的是，這樣較不會產生油煙，對健康比較好。

選油 看單元不飽和脂肪酸

譚敦慈強調，選擇適用的油品，主要取決於家中烹飪方式，很多油適合涼拌，並不適合高溫烹調，且每種油品的健康成分，也都略有差異。像她煎魚就喜歡選用葡萄籽油，因為發煙點到392℉，煎東西比較剛好。

選油的原則，譚敦慈建議，可挑選「單元不飽和脂肪酸」比率較高的油脂，單元不飽和脂肪酸會讓好的膽固醇上升，像苦茶油單元不飽和脂肪酸比率達83%、橄欖油達73%，或芥花油約63%，都是很不錯的油品選擇。如果選用含多元不飽和脂肪酸如葵花油、大豆油等，會讓好的及壞的膽固醇都上升；含飽和脂肪酸如豬油等，則會讓壞的膽固醇上升，常食用較不利心血管健康。

油脂是健康飲食重要一環，對於油脂、脂肪攝取，美國心臟協會建議，每人每天建議攝取3湯匙或9茶匙的脂肪或油脂，且盡量以液態植物油取代椰子油、棕櫚油、動物油等油品，這樣會比較符合健康飲食原則。

高溫 哈佛大學

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