我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

月經來就快休克？熟女靠「中醫調理」止血、提高受孕機率

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

42歲陳姓婦女月經一來就大量，血紅素掉到瀕臨休克，多次急診輸血，生理及心理飽受折磨，經衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮開藥調理後，終於走出煉獄般的痛苦。

月經期間大量出血瀕臨休克

黃鋒榮指出，陳女患有子宮肌腺症，1年多前曾經手術治療，但半年多前開始的月經出現很痛的經痛，還有超大血量，衛生棉也吸不了那麼大量，每1小時換1片都來不及，而且時間要2周左右才結束，到了後期還滴滴答答停不了，沒幾天月經又來，一樣超大量，等同1個月來2次，幾乎整個月都在經期，更跨張的是，大量經血讓她好幾次頭暈到站不住，掛急診輸血才好轉。

彰化醫院急診室表示，陳女在急診的血紅素多次只有4至5g/dl，比起女性正常值的12～16g/dl低很多，已瀕臨休克，每次總要連忙輸血1500cc才穩定狀況。

「氣不攝血」需平衡陰陽氣血

黃鋒榮表示，這起個案之所以月經大量，主要是因為氣不攝血，氣再隨血流失，氣因此愈虛，越無法攝血，造成惡性循環，在中醫而言，可以採用月經週期療法，以中藥補氣及止血，根據行經期、經後期、經間排卵期、經前期等不同時期的生理特性，選用合適的藥物，以調整身體陰陽氣血的平衡。

黃鋒榮指出，經前期及行經期以不同程度的止血為主，用荊介炭散、仙鶴草、旱蓮草等中藥加減調配，經間排卵期及經後期則以補氣為主，用補中益氣、聖癒湯為主加減調配。

「亂經」難受孕 調理提高懷孕機率

黃鋒榮進一步指出，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，在臨床上可以窺見，也就是說，不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60729

中風

上一則

大掃除引過敏 中醫妙招改善

熱門新聞

台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

2024-01-28 04:38
(圖／NOW健康)

瘀青要先冰敷還是熱敷？4要訣教正確消腫去瘀

2024-01-28 00:15
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

2024-01-26 01:05
中國一項研究發現，每天喝三杯茶，對抗老最有效。(Pexels)

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

2024-01-31 15:25

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致