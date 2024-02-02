月經來就快休克？熟女靠「中醫調理」止血、提高受孕機率

（圖／健康醫療網）

42歲陳姓婦女月經一來就大量，血紅素掉到瀕臨休克，多次急診輸血，生理及心理飽受折磨，經衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮開藥調理後，終於走出煉獄般的痛苦。

月經期間大量出血瀕臨休克

黃鋒榮指出，陳女患有子宮肌腺症，1年多前曾經手術治療，但半年多前開始的月經出現很痛的經痛，還有超大血量，衛生棉也吸不了那麼大量，每1小時換1片都來不及，而且時間要2周左右才結束，到了後期還滴滴答答停不了，沒幾天月經又來，一樣超大量，等同1個月來2次，幾乎整個月都在經期，更跨張的是，大量經血讓她好幾次頭暈到站不住，掛急診輸血才好轉。

彰化醫院急診室表示，陳女在急診的血紅素多次只有4至5g/dl，比起女性正常值的12～16g/dl低很多，已瀕臨休克，每次總要連忙輸血1500cc才穩定狀況。

「氣不攝血」需平衡陰陽氣血

黃鋒榮表示，這起個案之所以月經大量，主要是因為氣不攝血，氣再隨血流失，氣因此愈虛，越無法攝血，造成惡性循環，在中醫而言，可以採用月經週期療法，以中藥補氣及止血，根據行經期、經後期、經間排卵期、經前期等不同時期的生理特性，選用合適的藥物，以調整身體陰陽氣血的平衡。

黃鋒榮指出，經前期及行經期以不同程度的止血為主，用荊介炭散、仙鶴草、旱蓮草等中藥加減調配，經間排卵期及經後期則以補氣為主，用補中益氣、聖癒湯為主加減調配。

「亂經」難受孕 調理提高懷孕機率

黃鋒榮進一步指出，「亂經」的婦女通常氣血兩虛，難以受孕，在臨床上可以窺見，也就是說，不管是月經量大、劇烈經痛、經期不定、非經期出血等各種亂經情況，最好要好好調理，才能提高受孕機率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60729