我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

「薪酬方案遭法官否決」世界首富馬斯克 降至全球第3？

膽固醇過低恐曾失智風險？醫：與大型研究結果相反

記者鄒尚謙／台北即時報導
根據秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師吳承學表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差。圖為示意圖。(圖／123RF)
根據秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師吳承學表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差。圖為示意圖。(圖／123RF)

根據台灣秀傳醫療體系追蹤研究發現，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症的占比愈高。不過，醫師表示，觀察性研究與大型前瞻性研究上常會出現誤差，回朔性追蹤的病患本身就是失智症高風險族群，且沒有對照組可證實其關聯性，而大型研究中發現，其實「降低血脂」反而可以降低失智症罹患風險。

每個人都擔心健檢報告上膽固醇過高，增加心肌梗塞的風險，但秀傳醫療體系追蹤長達8年，院內就醫的1萬多名長者，依照臨床失智評估量表（CDR）分類，失智評估愈嚴重者，低膽固醇血症（總膽固醇＜160）的占比愈高，最嚴重的CDR3的族群，近六成都有低膽固醇血症。整體而言有近46%長者皆患有「低膽固醇血症」。

不過，台灣心肌梗塞學會秘書長、北榮重症加護內科主任吳承學表示，透過事後蒐集資料分析的觀察性研究，會出現比較多誤差在其中，像是追蹤母體的患者，大多都是年紀大且心血管狀況不好的民眾，「本身就會使用降膽固醇藥物」。由於本來就是容易失智的族群，要如何判定是因為降太低才導致失智，其實難以證明。

吳承學表示，根據國際上大型的前瞻性研究，會有實驗組、對照組，並找族群特徵一樣與類似的研究母體，研究使用降血脂藥物與否對失智症的影響，發現膽固醇降低，反而可以降低失智症風險。

至於是否建議「總膽固醇應依照身體狀況控制在160到240mg/dL」之間，吳承學說，只看總膽固醇恐會忽略低密度膽固醇、高密度膽固醇以及三酸甘油脂的情況，無法擬定精準的治療目標。

吳承學表示，醫師會針對低密度膽固醇，也就是所謂的壞膽固醇進行控制，一般人、糖尿病患者都建議控制在130以下，心血管已出現疾病則控制在70以下，若糖尿病加上心血管疾病，則得控制在55以下。

心血管疾病

上一則

快看世界／研究：每天喝三杯茶 有效延緩衰老

下一則

輕忽足部小傷口恐截肢喪命？糖尿病友不可不防

延伸閱讀

中醫也能預防失智 穴位針灸＋按摩健腦

中醫也能預防失智 穴位針灸＋按摩健腦
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
酗酒、社經地位低、孤獨… 研究：15因素易增早發性失智症風險

酗酒、社經地位低、孤獨… 研究：15因素易增早發性失智症風險
【食力】預防心血管疾病 紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？

【食力】預防心血管疾病 紅麴、魚油、納豆激酶任何人都適合吃嗎？

熱門新聞

台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

2024-01-28 04:38
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
(圖／NOW健康)

瘀青要先冰敷還是熱敷？4要訣教正確消腫去瘀

2024-01-28 00:15
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

2024-01-26 01:05

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢
全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州

全美賺最多錢的大學畢業生 非東岸上榜是加州
你達標了嗎？50歲平均家庭淨資產超過100萬元

你達標了嗎？50歲平均家庭淨資產超過100萬元