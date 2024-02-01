放長假壓力比報稅季更大？6成美國成年人有相似困擾

（圖／NOW健康）

農曆春節除了返鄉與家人圍爐團聚外，也可趁這波假期規畫與家人一同旅遊，不過，看似無憂的假期，美國心臟協會AHA官方網站於2023年12月的新聞稿指出，79%受訪者認為在假期中，他們太過於將焦點放在為他人創造特別的時刻，卻忽略自身需求。

主要與3原因有關

該調查由美國心臟協會委託市場研究公司進行，於2023年11月底至12月初以電子郵件及線上問卷進行調查，對象為1000名18歲以上的美國成年人。結果發現，51%受訪者表示，假期結束後需幾周時間才能感受到壓力獲得緩解，超過4分之1的母親則需要1個月或更長時間才能恢復；假期後覺得最大遺憾是沒有在這段時間好好放鬆及享受的，占71%；整體而言，有6成3者表示，在假期中承受的壓力比報稅 季節更多；這期間最難確定優先次序的3件事，以健康飲食占最多（69%），其次為規律運動（64%）、充足睡眠（56%）。

台國立台師大教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，上述調查於感恩節後進行，屬於美國人家庭團聚的假期，導致受訪者不開心的原因可能與家人團聚有關。生活常規的任何改變，無論是好或不好的，都會帶來壓力，一般周末較容易維持平常良好的健康習慣，但長假除了大吃大喝，為了維繫家人關係，需要與生活習慣不盡相同的親戚長輩共處，便會增加人際壓力。他認為，在假期中保持放鬆且維持良好的健康習慣，不妨嘗試以下幾個方法。

首先，將假期的天數適當的分配在滿足小家庭及大家庭的需求上，避免全部都用於大家庭團聚， 最好在假期前後保留幾天作為小家庭或個人使用；再者，在與大家庭團聚的假期中，在經濟許可的範圍，增加到餐廳或飯店用餐的次數，減少母親忙碌備餐的壓力，畢竟母親大多是家中主要照顧者，遇到團聚假期更加忙碌，易疏忽自我照顧的需求。

林家興提醒，可趁此為家人安排一些有益健康的活動，像一起運動、散步、甚至逛街，累的時候也適當休息補眠，真正享受假期的美好。

平日養成3個健康好習慣

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，平日養成簡單的健康習慣，將有助於紓解假期中的壓力，可從生活3個面向著手：

▸1.聰明飲食：考慮哪些蔬果適合自己或避免享用造成身體負擔的食物。

▸2.多運動：無論運動量多少，每天都應該動一動。

▸3.睡得好、減少睡前使用手機的習慣：通常遇節日才有連續的假期，而節日常有所謂的慶祝模式，容易過於專注反而導致既有的健康習慣被犧牲。假期維持健康習慣可有些彈性做法，如飲食上短暫放任後，可於下一餐吃少或吃蔬菜，隔一天恢復原本的模式；又如無法在原本時間運動，可赴約前，作深蹲或簡易的運動消耗熱量，達到慶祝的效果又維持健康習慣。

此外，和他人聯繫也是假期中重要的事，讓對方感受到被想念與關心，聯繫後可進一步約拜訪會面，但別因為要關心別人，反而增加過多工作，使假日變調。她建議可列出一份拜年清單，依關係的遠近或久未聯絡時間的長短，安排一定要聯絡拜訪或次要等，假期較長則可安排多一點，或將次要的安排於下個假期，別讓自己處於聯繫焦慮中。

上述調查結果提到假期承受的壓力比報稅季更多，像過年，希望家人、訪客感受到年節氣氛，必然會有許多年節前後的準備工程、招待，累積下來就是壓力。傳統媽媽角色或個性要求完美者尤其如此，葉雅馨提醒在長假中應保留一些時間給自己，但不要因此壓縮留給自己以外的時間去做更多事情，會適得其反。

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