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小心空汙等危險因子 他不菸不酒罹肺癌

林琮恩
台灣癌症基金會執行長賴基銘說，近期研究發現，空污是嚴重肺癌風險潛在因子之一。（本報資料照片）
台灣癌症基金會執行長賴基銘說，近期研究發現，空污是嚴重肺癌風險潛在因子之一。（本報資料照片）

曾獲選台灣癌症基金會抗癌鬥士的蔡勝進擔任教職29年，退休後在各地擔任志工15年，且維持良好生活習慣、不菸不酒，30多年晨泳不間斷，攀登百岳50座，更是陽明山國家公園東西大縱走一日行紀錄保持人，卻因不曾進行肺部篩檢，幾年前例行門診檢查才發現罹患肺腺癌。切除左肺下葉、積極治療，現已恢復穩定。

肺癌被稱為台灣的「新國病」，連續13年蟬聯男女性癌症死因首位，每年超過萬人確診肺癌。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，肺癌初期無症狀，晚期發現比例高，導致死亡率居高不下，除了維持良好生活習慣，高風險族群如家族史、煙癮者等，應接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，已確診罹癌患者則要精準治療。

過去認為，菸害是肺癌主要危險因子。但賴基銘說，油煙、職場環境、家族基因都有可能導致肺癌發生，近期愈來愈多的研究發現，空污變成嚴重肺癌風險潛在因子之一，PM2.5暴露愈高的區域，罹患肺癌等肺部疾病的人數也會隨之增多。

此外，衛福部國健署統計，肺癌第1期之5年存活率約9成，到了第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。賴基銘說，早期診斷、治療大幅提升五年存活率，且能降低復發風險、延長無疾病存活期，是肺癌防治的重要目標。早期肺癌治療選項多元，手術後免疫、標靶等輔助治療，皆能降低復發風險，病友可透過基因檢測與醫師討論治療計畫。

他表示，肺癌治療進入精準醫療時代，臨床醫師可依腫瘤特性、大小以及基因檢測，擬定最適切的治療計畫。研究指出，第一期到第三期之肺癌患者，若具EGFR基因突變，術後有45%~76%的復發風險，除化學治療外，搭配精準治療能有效降低8成復發風險。

癌症 檢測 退休

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