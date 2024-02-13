光靠地心引力…赤手空拳也能練好雙腿肌力

在家鍛鍊腿部肌肉。（圖／123RF）

全世界都在流行「肌肉儲蓄 」，無論年紀，現在起展開肌肉儲蓄，從日常生活中做起，才是安心活動、自在生活的根本之道。

要有行動力，強健腿部肌肉是關鍵。人體肌肉有70%在下半身，隨年齡增長肌肉量流失，恐造成走不穩、易跌倒、行動出問題，嚴重甚至可能影響心肺功能。台灣物理治療師簡文仁表示，肌肉功能不只運動，連帶影響代謝及循環，在人體運作中扮演關鍵角色。

下肢肌力不足易跌倒

不少長輩有肌少症問題，有些人因走路緩慢、行動不便而減少外出，但在家使用廁所或活動時，也可能因下肢肌力不足而跌倒，導致臥床。一旦臥床，肌力流失更快速，不僅連帶體力下降、身心受影響，更增加併發症 風險，讓其他疾病找上門。簡文仁表示，每個人肌肉量不同，但下半身肌肉量比上半身多，又關乎行動力，「若下肢肌肉愈強健，就愈能好好動。」

怕出門 體力退化更快

肌肉除靠收縮產生動作，也與代謝、循環及荷爾蒙運作有關。若腿部肌肉不好，就有可能因行動力下降而導致疾病的發生。簡文仁說，「行動力就是生命力」，現代高齡者常見肌少症，全身肌肉「質與量」都變差，不少住在公寓的長輩就是因腿部肌肉量不足，怕跌倒或擔心體力無法上下樓而不敢出門，造成體力與認知功能退化。

「腿部肌肉量不足，哪來行動力。」簡文仁指出，其實不只高齡者有肌力、肌耐力或肌少問題，中年人甚至年輕人也可能因肌力差，容易出現腰痠背痛情形。有些女性想維持體重而節食，沒減到脂肪反而減到肌肉，導致雖然體重無明顯變化，但卻有肌肉無力或循環不佳等問題。

簡文仁表示，要練好腿部肌肉，首先應注意飲食，再加上適度運動。其中運動不光只是伸展或有動就好，而是應從事「綜合性運動」，讓肌肉有力的同時，也強化心肺功能。只要能讓肌肉強力收縮，就能達到強化肌肉及避免肌少症發生的功用。

簡文仁指出，利用地心引力加身體用力讓肌肉收縮，就能達到增加肌肉力量的效果。一般常見運動，如從站到坐，從坐到站，或以微蹲等方式，都可訓練腿部肌肉。若長輩單純走路，能符合「走快、走遠、大步走」也有效。

他說，自己平時會做一套綜合型運動，有平衡也有伸展類，鼓勵想增加肌肉儲蓄的民眾，可依照個人體力及工具量力而為，打造專屬「如意操」。如手邊沒有啞鈴或沙包，雙手拿礦泉水上舉，或單靠空手握拳往上舉也有效。

動腳也動口 補充能量

長輩肌力減少速度快，應多補充蛋白質，雖然生活中蛋白質來源多，卻常因分子較大而不易吸收。簡文仁建議，可補充分子較小的咪唑胜肽化合物及維生素D，幫助提升肌耐力，讓肌肉儲蓄更事半功倍。

簡文仁說，人體可自行將胺基酸合成咪唑胜肽，但隨著年紀增長，體內咪唑胜肽量逐漸減少，肌肉可能出現耐力不足或無力情形。可透過口服方式補充自洄游魚類提煉的相關產品，配合運動，幫助增加肌肉耐力及持久性。而人體隨年紀增長，關節 也磨損退化，連帶影響行動力，挑選保健食品除選強健肌力成分外，亦可合併挑選維持關節靈活的葡萄糖胺軟骨素，雙管齊下同步保養。

營養素除靠營養品補充，日常生活飲食也不能少。簡文仁表示，無論罹患肌少症與否，都應補充「足量」蛋白質，平時多吃豆類、魚類、牛雞豬等。素食者則可從米飯、豆類、堅果類等食物中攝取。