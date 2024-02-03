骨折後3階段 吃什麼癒合快

如果不小心骨折，除了要正確的固定、盡早的復位與適當復健之外，吃「對」食物有助骨頭修復；示意圖。（圖／123RF）

如果不幸骨折，該吃什麼才能加速骨頭復元？多喝牛奶 、補充鈣片、喝大骨湯…有用嗎？

台灣衛福部台南醫院骨科 醫師李佳龍表示，除了要第一時間正確的固定、盡早的復位與適當的復健之外，吃「對」食物也有助骨頭修復。骨折病患的飲食最好的原則就是「均衡飲食」。

骨折後不只要補鈣！李醫師強調，骨骼的組成分除了鈣質，還有磷、鎂與膠原蛋白等，均衡的飲食才能夠攝取到骨折癒合過程所需要各種營養素。例如：喝牛奶可同時補充豐富的鈣質與蛋白質，提供骨折癒合材料；五穀雜糧類含有各種維生素，能維持身體良好的吸收與代謝；豆魚蛋肉可補充蛋白質，更提供人體製造膠原蛋白的材料；蔬菜、水果中也含有豐富維生素與礦物質，尤其是富含維生素C的芭樂、柳丁等，能幫助膠原蛋白合成、促進骨痂生成。

堅果類含有維生素K，能幫助鈣質沉積，促進成骨作用。除此之外，過量的咖啡 因、碳酸飲料會影響鈣質吸收，抽菸或二手菸中的尼古丁也會影響骨折癒合，應盡量避免。

而亞洲大學附屬醫院建議，若不幸骨折，可依骨折初期、中期、後期按狀況、分階段調理飲食，以加速痊癒：

骨折初期：

此時新傷初起腫痛，容易口乾口苦、食慾不振、大便秘結，宜吃些精緻易消化食物，如果汁、稀飯、豆漿、麥片、麵條等，此外宜多吃蔬菜、水果、以促進胃腸蠕動，增強排泄，防止腹脹、便秘。忌食生冷及刺激性食物，如菸、酒、檳榔、咖啡、及過酸過辣食物。香蕉、竹筍少吃。

骨折中期：

為骨折癒合階段，應多補充蛋白質、鈣質和維他命D等營養，可多食魚乾、牡蠣、蛤仔、蛋類、豆製品、豆干、雞湯、大骨湯等，並多補充水果、蔬菜，應以少量多餐方式進食，切勿暴飲暴食。另外，適度的陽光照射，將有助於體內維他命D的活化。

骨折後期至恢復：

正常三餐飲食，並結合肢體鍛鍊，應攝取充足之各種食物及水果加強體力的鍛鍊。可多食淡菜、海參、芝麻、胡桃肉等滋補食品。復健階段除飲食注意外，可自行做適度的按摩及熱敷，以利關節功能之恢復。此外，有些人為幫助鈣質吸收會額外補充維生素D膠囊錠狀食品，醫師建議民眾可先諮詢醫師有無必要，或者透過曬太陽、攝取鮭魚及黑木耳等食品來補充。

骨折後仍可吃香蕉，因為一根香蕉並不會造成高血鉀或引發抽筋。（圖／123RF）

不能吃香蕉? 骨折後飲食2大迷思

常常聽到有人說骨折後不能吃香蕉等食物，以免影響傷處復元，還有要多吃牛奶、鈣片、大骨湯來「補骨」，這些說法可信嗎？李醫師替民眾解惑。

迷思1：骨折後不能吃香蕉、鴨肉、糯米，是真的嗎？

香蕉、鴨肉可以吃，糯米要少吃。香蕉的營養豐富，對於骨折病患來說是很好的食物。有些人擔心香蕉中豐富的鉀離子會造成高血鉀，其實只要是腎功能正常，食用一根香蕉並不會造成高血鉀或引發抽筋，民眾可放心食用。至於鴨肉，因為含有蛋白質、鐵質、維生素等營養素，對骨折病患來說，仍是可以正常攝取的食物。

「不過，並非任何食物都能放心吃！」李醫師強調，骨折後，患者活動量會降低，腸胃蠕動也會跟著減弱，此時較難消化糯米等食物，建議淺嘗即止。此外，骨折術後的臥床期或行動受限期間（約麻醉術後3-7天），建議暫停食用易脹氣的牛奶及產氣性食物，避免造成不適。待恢復穩定後，即可繼續食用。

迷思2：骨折要多喝大骨湯補鈣，是真的嗎？

大骨湯補鈣有限，牛奶補鈣更適合。老一輩民眾喜歡用大骨湯來補骨，李醫師說，熬煮大骨湯時，骨頭釋放到湯中的鈣質有限，其實補鈣效果並不明確，建議以牛奶、黑芝麻等富含鈣質的天然食物來補充。此外，民眾若想吃鈣片補鈣，務必依照產品說明書上的建議攝取量，避免因過量攝取造成高血鈣、便秘、結石等副作用。