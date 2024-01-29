遵照餐盤6口訣 年菜攝取不過量、還能營養均衡

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農曆春節將至，民眾面對圍爐火鍋、滿桌年菜常擔心吃太多有罪惡感。為幫助大家吃美食時又能不過量，營養師活用「我的餐盤」六口訣，教導大家利用餐盤調整六大類食物份量與比例，安心享用美食，不怕體重失控。

台北市立聯合醫院中興院區營養師徐裴莉透過台灣衛福部國民健康署設計之「我的餐盤」六口訣，創造出年菜飲食技巧，包括澱粉、膳食纖維、蛋白質、水果等等攝取全方面顧及攝取，要讓民眾春節期間也能吃得健康無負擔。

口訣1：飯跟蔬菜一樣多

舉凡飯類（油飯、米糕）、麵食（炒麵、米粉、冬粉）、糕點類（蘿蔔糕、年糕、發糕、湯圓）、根莖類（芋泥、南瓜派、地瓜球、玉米）……均屬澱粉含量豐富的全榖雜糧類，稍不注意就容易進食過量。為了均衡一下，搭配和全榖雜糧類一樣多的各式蔬菜類，可以增加飽足感。

口訣2：菜比水果多一點

冬季常見蔬菜種類包含葉菜（菠菜、芥藍、茼蒿）、包葉菜（長年菜、高麗菜、大白菜）、花菜（白花菜、青花菜、金針花）、根菜（胡蘿蔔、白蘿蔔）、果菜（冬瓜、番茄、彩椒）、豆菜（豆芽菜、碗豆莢、四季豆）、蕈菇類（香菇、杏鮑菇、木耳）、海藻類（髮菜、紫菜、昆布）等等，均含有豐富之膳食纖維、維生素和礦物質等，每餐攝取1.5個拳頭大小的份量，對於體重控制、降膽固醇、延緩血糖上升，預防便祕 應具有明顯效果。

口訣3：每餐水果拳頭大

水果和蔬菜兩者最大的不同在於水果含糖量高，熱量相對也高，因方便即食，往往民眾容易吃過量。徐裴莉建議，每餐水果攝取維持1個拳頭大小的份量，每日攝取2次為宜，有血糖問題的民眾則要留意水果的份量。

▲營養師以6大口訣示範菜色搭配，餐盤中有起司鮭魚、烤芝麻雞排、腰果肉丁、蘿蔔糕、炒西蘭花、蘋果所組成，營養又美味。（圖／台北市立聯合醫院中興院區提供）

口訣4：豆魚蛋肉1掌心

年菜中豬、牛、羊、雞、鴨、鵝、海鮮、蛋及豆製品為高蛋白質來源，然而部分品項脂肪含量高及烹調方式，如：炒、煎、炸等伴隨高熱量的疑慮，因此每餐攝取一個掌心的體積較為恰當。民眾多攝取以原型、加工程度少、低脂、清淡烹調，如：蒸、烤、燉、拌等的豆腐、鮮魚、雞肉等食材為首選，不僅避免熱量過高，容易消化吸收，較不會產生腹脹。

口訣5：堅果種子1茶匙

堅果種子類包含花生（糖）、腰果（塔）、核桃 （酥）、杏仁（片）、芝麻（粩）、松子、瓜子、南瓜子、葵瓜子等等，常拌入菜餚、零食點心中，因其中富含油脂為濃縮熱量來源，建議限量食用，每餐不超過拇指大小（約1茶匙），1天總量則不超過1湯匙為限。

口訣6：每天早晚1杯奶

每天早晚各喝1杯（240毫升/份）乳品，可增進鈣質攝取，保持骨質健康，民眾也能挑選其他乳製品，像是無糖優酪乳（240毫升/份）、無糖優格（210克/份）、起司（2片/份）、焗烤用乳酪絲（35克/份）等等食品亦可適量攝取。

美食佳餚在前，民眾只要掌握上述六大口訣適量飲食，不僅吃得到、吃得開心，還能吃得健康無負擔。

【本文授權轉載自NOW健康】