我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話安排中 白宮重申反對片面改變台海現狀

蘇利文王毅談12小時 美重申一中政策和對中政策不變

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

中央社台北27日電
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源，可多吃豬肝、鴨血、蛤蠣、雞蛋等，深綠色蔬菜如紅鳳菜、紅莧菜都是好選擇。

根據衛生福利部國民健康署最新國民營養健康狀況變遷調查結果，顯示女性在進入青春期後缺鐵盛行率急遽升高，13到44歲為10.7到20%，45到64歲為7.9%，而65歲以上則降至0.3到1.2%。

開業營養師楊斯涵近日在臉書粉絲專頁分享，女性10歲後，因生長需求讓鐵質建議攝取量多了33%，再加上青春期後，每月定期流失鐵質，使得育齡婦女缺鐵性貧血非常普遍。

缺鐵不僅會造成缺鐵性貧血相關症狀，如虛弱、頭暈及疲勞外，楊斯涵表示，還會造成心悸、掉髮，而懷孕時若嚴重缺鐵，更會增加嬰兒早產、出生體重過輕或死胎等風險，攝取足夠的鐵對女性來說非常重要。

多喝紅豆湯被認為是補鐵的好方法之一，楊斯涵說明，紅豆所含的鐵質相對有限，且與動物來源的鐵質相比，紅豆鐵質含量及吸收率皆較低，不是良好補充鐵質的來源。

她建議，可多吃富含鐵質的動物性食物，如豬肝、豬血、鴨血、牛肉、文蛤、牡蠣、雞蛋等，素食者則可選擇深綠色蔬菜，像是紅鳳菜、紅莧菜、白莧菜。

同時搭配富含維他命C的蔬果，比方說芭樂、奇異果、花椰菜等，可幫助腸道鐵質的吸收。此外，避免茶、咖啡、高纖食品一同食用，以免降低吸收率。

雞蛋 咖啡 臉書

上一則

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

延伸閱讀

關心長輩退休生活安樂居（On Lok )與世報攜手推出每月健康專欄記者專訪1月25日首談「青光眼」

關心長輩退休生活安樂居（On Lok )與世報攜手推出每月健康專欄記者專訪1月25日首談「青光眼」
吃起司補鈣健康嗎？營養師示警「2大風險」5族群要注意

吃起司補鈣健康嗎？營養師示警「2大風險」5族群要注意
冬天易變胖？營養師傳授聰明吃保暖又瘦身

冬天易變胖？營養師傳授聰明吃保暖又瘦身
鴨子有毒？皮膚過敏、濕疹？營養師闢謠：最補鐵是牠

鴨子有毒？皮膚過敏、濕疹？營養師闢謠：最補鐵是牠

熱門新聞

新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

2024-01-26 01:05

超人氣

更多 >
曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處

曾拍史上最高成本色情片 44歲人氣豔星陳屍住處
楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感

楊紫、王鶴棣媒體好感度最高 他最被反感
2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花

2024想衝好姻緣？2生肖恐感情破裂 3生肖擁五星級桃花
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義