我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

冬天心臟保健攻略 醫：床邊備好外套、吃對食物

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

隨著冬季嚴寒來襲，台灣亞東醫院心臟血管內科張藝耀主任指出，清晨通常是氣溫最低的時刻，要從溫暖的被窩中爬出確實是相當困難的一件事，所以起床時一定要特別注意溫差的影響。建議民眾在前一晚睡覺前，可在床邊準備好保暖外套，半夜起床上廁所或早晨起床時，可以添加衣物保暖；此外，建議在賴床一下的同時進行一些輕柔的伸展和活動，以提高身體的溫度。

家中若有習慣開暖氣，也應該適時補充水分，避免室內空氣過於乾燥，進而引發脫水等可能增加心臟負擔的情況。

吃出健康心臟 選對食物最關鍵

另外，在飲食方面，許多人習慣透過食補暖身。然而，一些高熱量、高油脂的食物，例如薑母鴨或羊肉爐，可能會對心臟疾病的患者造成負擔。張藝耀建議，在飲食上更能關注心臟的健康，具體建議如下：

1.攝取健康油脂，如：堅果或魚油等

2.多吃蔬菜水果

3.控制鹽分和糖分的攝取

4.挑選健康蛋白質，如：低脂乳品或瘦肉

5.多攝取全穀雜糧食品

6.戒菸限酒，透過培養良好的日常飲食習慣，保護心臟健康

張藝耀同時也建議，有心臟相關疾病民眾，在進行飲食調整之前，應該諮詢醫生的建議，以確保調整飲食的安全性。

運動莫輕忽 日常養成良好習慣為上策

規律的運動對於維護心臟健康至關重要，透過適度的有氧運動，能夠提升心臟功能並降低心臟疾病的風險。在寒冷的天氣裡，面對各種冷症和健康風險，保護自己的心臟健康格外關鍵。張藝耀強調，上述注意事項不僅適用於寒冷天氣，更應該成為大家良好的飲食和生活習慣的一部分，為心臟健康打造一個堅實的防線，提升身體的整體抵抗力，迎接各種挑戰。

【本文授權轉載自健康醫療網寒流襲來！醫公開「心臟保健攻略」　床邊要準備好保暖外套

低溫 AI

上一則

猛長青春痘、多毛、月經亂… 多囊性卵巢症候群 不孕風險劇增

下一則

塗睫毛滋養液恐致眼周過敏 醫：有這症狀應停止使用

延伸閱讀

入冬最強寒流侵襲 日本岐阜及滋賀降雪破紀錄

入冬最強寒流侵襲 日本岐阜及滋賀降雪破紀錄
最強寒流襲台 中北山區一片白 民眾瘋追雪

最強寒流襲台 中北山區一片白 民眾瘋追雪
天冷心臟受不了 全台53人猝死

天冷心臟受不了 全台53人猝死
「格雷總裁」米道南度假遇毒毛蟲 險心臟病發喪命

「格雷總裁」米道南度假遇毒毛蟲 險心臟病發喪命

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

「這4癌」無有效癌症篩檢實證 胰臟癌也是其一 如何及早發現就醫診治？

2024-01-20 05:00
新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

2024-01-26 01:05

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事