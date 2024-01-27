過年前大掃除全身癢？ 醫：避免「過敏」有方法

除舊布新是年前的一大工程，而在清理環境的過程中，最怕的就是灰塵和塵蟎等過敏原，醫師提醒，除了在掃除前開窗保持通風、掃除時配戴口罩 和手套、掃除後立刻洗澡清潔外，擁有好的免疫力 也是在避免發生過敏中不可忽視的一環。

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔說明，過敏發作時最常見的打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療方法有中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼等。

徐敬閔提到，在臨床上可以大概略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛三型，常用針灸及按摩穴位的部分：

2.風池：後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。

1.迎香：鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。

另外，大掃除後導致的肌肉痠痛也是十分常見的年前患者就診原因，以下幾點提醒可以預防不適的產生：

1.工欲善其事，必先利其器，善用適合的器具輔助清潔。

2.掃除前要先進行動態熱身，且注意適時的休息。

3.避免姿勢不佳和用力不當，如：以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免用力過大過久等。

4.掃除完後拉筋伸展，舒緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還可放鬆肌肉。