玩遊戲能改善憂鬱？研究稱還能減緩老化、「幾歲都有用」

國際研究顯示，玩「超級瑪莉歐」有助提升空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力。示意圖。（取材自Pexels）

「你知道嗎？電玩遊戲可能不只是消磨時間那麼簡單。」台灣安南醫院精神醫學科主任張俊鴻指出，事實上國際間科學家真的有針對電玩遊戲「超級瑪莉歐」對人體影響的學術研究。

張俊鴻分享日本精神科同業治療憂鬱症 停職一整年患者奇招：叫他去玩「超級瑪利歐」。結果這名患者竟然在拯救公主的遊戲過程中「重新找到了人生的方向」，憂鬱症狀大幅改善，對醫師感激不盡。「沒想到一款遊戲，不僅能救公主，還能救心靈」。

安南醫院精神醫學科主任張俊鴻表示，適量玩遊戲對腦部大有助益。（圖／張俊鴻提供）

而德國 科學家的實驗找出48個志願者並分成兩組，一組天天玩30分鐘瑪莉歐遊戲、持續兩個月研究，發現這群勤奮的玩家大腦某些部位發生了變化、右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質灰質增加了。張俊鴻說，「這是真的」，這意味他們在空間導航、策略規畫、記憶力和運動能力都有提升。

他說，更有意思的是，這些變化與玩家對電玩遊戲的渴望有關。看來熱愛遊戲不僅讓人開心，還能讓大腦更聰明。張俊鴻強調，藉遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，因為這些疾病都會讓大腦特定部位萎縮。

且不只年輕人，長輩玩電玩也能讓大腦受益，張俊鴻表示，另一項加拿大 團隊2017年做的有趣研究顯示，玩3D視訊遊戲，比如「超級瑪利歐64」，能幫助老年人保持海馬體灰質，而海馬體灰質對認知健康來說非常重要。

研究人員把55到75歲的老年人分成三組：第一組進行了六個月的3D電玩訓練、第二組學習電腦音樂鋼琴、第三組則沒有參與任何活動。結果顯示，只有玩電玩的那一組，海馬灰質有顯著增長，就跟先前德國在年輕人身上觀察到的結果一樣；而學鋼琴的組別，其背外側前額葉皮質也有所增長，且無論是玩電玩還是學鋼琴，參與者的小腦都呈現增長。相比之下，沒有參與任何活動的組別，海馬、小腦和DLPFC灰質都反而減少。

張俊鴻說，日本經歷與德國、加拿大的研究都顯見，不管年紀多大，學習新事物對保持大腦活躍非常重要。「所以下次有人說你玩遊戲浪費時間，你就告訴他，其實你在進行大腦的密集訓練啊」。當然，這不代表整天玩遊戲就是好事，凡事都應適量才恰當。但這些研究確實給了大眾一個玩遊戲的好藉口。