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手抖、腿軟…裝病逃避學習？ 孩子因「這問題」被誤會

健康醫療網
功能性神經疾患常見症狀，包括肌肉無力、手抖、感覺異常等動作，有時常被誤認裝病或逃避現實；示意圖。（圖／123RF）
功能性神經疾患常見症狀，包括肌肉無力、手抖、感覺異常等動作，有時常被誤認裝病或逃避現實；示意圖。（圖／123RF）

名國中生近來常出現莫名腿軟、下肢無力狀況，嚴重影響學習與生活自理能力，父母帶他四處求診後仍找不出病因，有時休息幾天後就會康復，但只要提到返校、上課等關鍵字症狀就會再度出現，直到前往台灣雙和醫院小兒神經門診就醫，透過一系列檢查，最終診斷為功能性神經疾患（functional neurological disorder）。

挫折忍受力低 如同玻璃心

主治醫師周正哲指出，過去這類症狀的孩童常被認為是「裝病」逃避課業或學習，或是遭質疑心理素質不夠堅強、挫折忍受力低如「玻璃心」般；然而，其症狀的根本的原因在於其腦部相對脆弱，更容易被外界環境影響，進而導致身體方面出現問題。

家長應及時給予關懷、支持

周正哲解釋，就像是腦部的「軟體」出現問題，而非「硬體」有缺陷，進而影響到肢體的動作與感覺等。值得注意的是，青春期是人格養成的關鍵階段，正面臨著升學、人際及同儕關係等各種壓力，此時家長們如無法發現問題癥結，並給予關懷及心理支持，反倒持續成為壓力來源之一，往往只會讓情況更嚴重。

功能性神經疾患常見症狀包括肌肉無力、手抖、感覺異常、暈厥伴隨類似癲癇的動作，周正哲表示，常被診斷為癲癇，但從腦波檢查來看，則看不出無明顯異常。

過去身心創傷 導致腦袋當機

目前該症狀機轉未明，但有研究傾向與跟腦部控制肌肉以及感知功能的部分相關，常見觸發因子為壓力，如課業、考試、社交及關係經營等，或過去曾發生過的心理創傷、身體創傷，甚至是病毒感染，都可能導致本來運作正常的腦袋突然「當機」。

因此，家長們如發現孩童有出現類似情況，周正哲建議，先以同理心來面對問題，並前往小兒神經科進行相關檢查，透過腦波檢查、頭部核磁共振，或是周邊神經傳導檢查，抽血等檢驗排除其他疾病影響的可能性。在治療部分，除安排職能、物理復健課程或心理諮商外，也希望與家庭、學校一同建立正確觀念與支持系統，幫助孩童治療順遂。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/

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