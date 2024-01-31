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椎間盤突出壓迫神經 下肢痠麻痛

健康醫療網
內視鏡手術適用在中央型及旁側型的椎間盤突出，手術要全身麻醉，可切除壓迫神經的組織；示意圖。（圖／123RF）
內視鏡手術適用在中央型及旁側型的椎間盤突出，手術要全身麻醉，可切除壓迫神經的組織；示意圖。（圖／123RF）

一名50歲男性，最近3個月開始下背痛，加上左邊下肢痠麻，吃了止痛藥跟復健幾個月後，症狀仍然沒有改善，而且痠麻的下肢造成行走不便，有許多次都差點跌倒。經過核磁共振檢查後發現是第四、第五節腰椎的椎間盤突出壓迫到左側神經。

體重過重、久坐 風險高

台灣台北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳宇聖指出，椎間盤突出是脊椎神經系統很常見的疾病。每10個人當中就有1個人會在一生中遭遇椎間盤突出，最常在30至50歲的族群中發生。有家族病史、吸菸、體重過重、習慣久坐、和進行粗重活動的人是發生椎間盤突出的高風險族群。

而椎間盤突出時，容易壓迫到周邊的脊髓與脊髓所分出的神經根，造成下肢的痠麻，這就是大家所俗稱的「坐骨神經痛」。神經壓迫嚴重時，也可能會造成下肢無力以及大小便失禁的情形；若是如此，應盡速就醫。

治療從藥物、復健下手

陳宇聖表示，由於90%的椎間盤突出症狀會在3到6個月內消退，目前的第一線治療方式是藥物治療及復健。當症狀在進行第一線治療效果不佳，或是症狀難以忍受，就會考慮進行介入治療。統計發現，跟6個月內介入治療的人比起來，拖延超過6個月才進行介入治療的人，麻痛症狀的進步會比較少，所以病患應當密切的關注及追蹤。

介入治療的常見選擇目前有脊椎硬膜外注射、微創內視鏡手術。陳宇聖說，脊椎硬膜注射是局部麻醉的處置，在旁側型椎間盤突出可以迅速改善症狀，不會切除任何壓迫組織，所以風險相對於手術也較小。內視鏡手術適用在中央型及旁側型的椎間盤突出，雖然要全身麻醉，但可切除壓迫神經的組織。

陳宇聖提醒，由於椎間盤突出的成因和病患的生活型態高度相關，醫學統計在8年之內復發率仍約有10%。要避免復發除了減少吸菸之外，在進行劇烈運動或是負重時最好穿著護腰。此外，也須調整站姿與坐姿，做運動改善脊椎周邊的核心肌力。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/

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