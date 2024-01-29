吃火鍋減肥 5招愈吃愈瘦

吃火鍋減肥，宜選擇清清如水的湯底，煮肉類或火鍋料之前先喝湯，先煮菜，再根莖類、肉類。(圖／123RF)

冷冷的天，配上熱熱的火鍋，滿滿的幸福感油然而生。一般人認為吃火鍋好像很容易胖，其實從外食的角度來看，火鍋有飯有肉又有菜，而且青菜的量比外面的便當要來的多，只要選對湯底、選對食材，火鍋也能愈吃愈瘦。

1.選擇清湯湯底

火鍋湯底就是熱量的關鍵。建議選擇看起來清清如水的湯底，像昆布鍋、蔬菜鍋、菌菇鍋、番茄鍋；不建議挑選麻辣鍋、酸菜白肉鍋、咖哩鍋、沙茶鍋等高油脂的湯底，這類的湯底，只要喝下一碗等於吃下200大卡的熱量，是清湯湯底熱量的40倍之多。

2.煮肉前先喝湯

喜歡喝湯的人，建議烹煮肉類或火鍋料之前喝湯，因為這兩種食材煮下去後，油脂和熱量大幅提升，此時若喝湯或是煮了蔬菜，別忘了葉菜類也容易吸油，壞了減肥之路。

有人認為火鍋的湯富含食物的精華，喝下去有益健康。研究發現，無論是什麼湯底，只要煮超過半小時，裡頭的亞硝酸鹽濃度就會增加，如果這時候又攝取大量含胺的蛋白質食物，尤其是不新鮮的魚類，就會與之結合成有致癌 風險的亞硝胺。儘管沒有喝湯，卻放入會吸湯汁的冬粉、麵條、白飯，這種吃法同樣會吃進有害物質。

3.先煮菜→根莖類→肉類

有許多人一進到火鍋店，就會先涮起一片又一片的肉來吃，或直接盛一碗飯來吃，這樣容易吃進過多的熱量。

建議先煮蔬菜及菇類吃，讓肚子有飽足感，比較不會吃進過多熱量；再來是煮根莖類，像地瓜、南瓜、芋頭、山藥，可以取代主食，如飯、冬粉、麵等容易讓人發胖的精緻類主食。

第三是煮蛋白質類，像豆腐或肉類，若是想要減脂，蛋白質類首推吃板豆腐，因為豆腐裡的大豆蛋白是零膽固醇，對於有高血脂、高血壓 的族群來說，是相對更友善的健康食材。

最後才是煮火鍋料，想要減肥的話，菜盤裡的火鍋料盡量避免，因為火鍋料熱量高，譬如100克炸豆皮含358大卡，4個貢丸有234大卡，逼近一碗白飯的熱量，而且還很鹹，不利減肥。

4.沾醬首重清淡

吃火鍋潛藏的高脂跟高鈉陷阱是「沾醬」。建議用清淡的白醋、薄鹽醬油，取代傳統醬油和沙茶醬。而胡麻、芝麻醬，花生粉的油脂含量也高，而且也不知道花生粉有沒有黃麴毒素的問題，建議以醬油、白醋、蘿蔔泥、蔥薑蒜、天然的辛香料來製作沾醬。

5.附餐配無糖茶