運動後掉血氧、高燒 恐有感染風險

連續高強度運動並不會讓人體發燒，若有出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，要特別注意；示意圖。(圖／123RF)

62歲台灣「三金歌王」殷正洋自曝，「因為連續5天的強度運動，體力用完發高燒，血氧掉到89%。掛了急診救治。」對此，醫師指出，連續高強度運動並不會造成發燒，應注意是否有「感染」的情況，得趕緊到胸腔科就醫。

殷正洋經治療後，現在已生龍活虎。

台灣振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，殷正洋的狀況恐怕不是高強度運動所致。運動並不會導致血氧降低，通常和「呼吸系統」較為相關，若非戴口罩 運動造成換氣量不足，否則血氧掉通常是其他疾病的徵兆。

黃建龍指出，通常肺功能異常，例如氣喘、肺部慢性纖維化、氣管發炎等肺部疾病，才會導致運動後血氧降低，大部分患者在病情穩定情況下也可以運動，甚至可以從事打球等高強度運動，主要還是看病況是否穩定。

「若沒特殊情況就掉血氧，得趕緊就醫。」黃建龍說，連續高強度運動也不會讓人體發燒，若出現發燒情形應是有肺部感染的情形，持續發燒便可能導致血氧降低，民眾若遇到類似情形，應儘早就醫尋求胸腔科醫師的協助，避免誤判自身病情。

黃建龍提醒，正常成年人血氧若低於90%以下就是警訊，正常情況下得高於90%，若沒有從事任何運動，卻開始掉血氧，得趕緊送醫救治。

黃建龍建議，清晨別太早起，若從溫暖的室內突然跑到室外，很容易引發心血管疾病 ，睡覺時、外出時都要更加注意保暖。黃建龍建議在天氣變冷前幾天，可以先和主治醫師討論是否得調整用藥、劑量等，同時天冷更容易讓血壓浮動，務必再行量測自身血壓的變化。