上班族久坐、愛翹腳 當心梨狀肌症候群造成屁股疼痛

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上班族長時間久坐，有時習慣翹著二郎腿，小心「梨狀肌症候群」找上門！神經外科醫師謝炳賢表示，當民眾感覺屁股疼痛，甚至伴隨腳麻，可能會誤以為是椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，但很多時候是梨狀肌腫脹發炎，伴隨緊繃產生麻木疼痛的感覺喔！

梨狀肌腫脹發炎 症狀嚴重恐影響行走

謝炳賢日前在臉書 粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，「你也是長時間坐在電腦前工作，又喜歡翹腳嗎？如果感覺屁股痠痛，甚至腳麻麻的感覺，小心你是梨狀肌症候群。」

謝炳賢接著提到，很多人出現類似的感覺，會誤以為是椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，雖然部位及症狀很類似，不過其實很多時候也可能是因為梨狀肌腫脹發炎，同時伴隨緊繃時，而產生麻木疼痛的感覺喔！

大家一定好奇「什麼是梨狀肌症候群？」謝炳賢說明，梨狀肌是在臀部深層臀大肌下方的三角狀肌肉，左右各一塊，主要幫助髖關節 做出外轉動作，並協助穩定骨盆。當梨狀肌因為重複動作或壓迫（如久坐久站、翹腳、運動傷害……），導致發炎腫脹或緊繃時，壓迫到下方通過的坐骨神經，而出現類似的屁股痛、腳麻等等症狀。

謝炳賢也補充，梨狀肌症候群最主要的症狀為臀部深處會有明顯痛點，在變化姿勢時會特別疼痛，且症狀大多出現在單側。而疼痛感也有可能會從臀部延伸至腳底，嚴重時會影響走路，出現跛行無力的狀況。

常與坐骨神經痛搞混 醫師親授辨別方式

梨狀肌症候群和椎間盤突出有什麼差異呢？謝炳賢解釋，椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，常常會和梨狀肌症候群搞混！2者主要的差異在於，椎間盤突出為椎間盤的髓核擠出而壓迫脊椎神經根，而梨狀肌症候群則是肌肉發炎腫脹壓迫神經，一般不會出現腰痛的症狀。

民眾若遇到梨狀肌症候群該如何治療？謝炳賢指出，保守治療的主要目的在於緩解梨狀肌的緊繃僵硬，一般會採取消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，同時搭配復健治療。臨床上較積極的治療則會考慮採增生療法，幫助周圍組織修復，並強化骨盆的穩定，以達到改善疼痛。

民眾日常生活中，有時候出現屁股痛，有時不一定是坐骨神經痛，可能要小心梨狀肌症候群，如有任何異狀也最好及時就醫，改善不適。

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