聞癌色變 抗癌化放療副作用難熬 補「硒」營養有後盾

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隨著醫療科技進步，癌症 的治療方式和藥物更加多元化，但是癌症患者常見食慾不佳、體力虛弱，因此營養成為支持免疫系統幫助抗癌的關鍵。對癌症患者來說，接受化療、放療和手術，都是為了殲滅癌細胞 ，但在治療過程中，如果營養與體力不足，很可能讓療程無法繼續，而營養的補充就扮演最佳後盾的角色，近年來「硒」元素在防癌和癌症治療輔助，表現相當突出。

癌症輔助營養治療增強體力 硒可改善療程副作用且有效抗氧化

台灣整合醫學推廣協會理事長、卓越健康診所院長劉士銘醫師表示，營養治療在治療癌症過程中，是1種免疫營養支持性療法，可以讓癌症患者在不影響一般癌症療程之下，還能降低副作用，透過檢測 進而針對患者代謝異常功能進行營養補充，讓身體有更好的生化代謝能力，增強體力以支持接受化、放療所造成的身體衰弱。其中，人體必需的微量元素硒，也是癌症輔助營養調理的重要一環，研究指出，不論是抗病原、抗氧化、抗腫瘤、抗發炎等，硒對身體各器官都有很好的幫助。

硒是1種人體必需的礦物質營養素，並非直接參與抗氧化、抗發炎，而是先轉化成人體各個器官的硒蛋白，才能在體內發揮非常重要的生化功能，這些硒蛋白中包含了負責清除過氧化物、保護細胞的各種GPX酵素（Glutathione peroxidase），以及調控甲狀腺素T4、T3活性轉換的DIO酵素（Deiodinase），以及眾多分別對抗重金屬與自由基的SelenoP與SelenoS，與負責抵抗UV及自由基以及DNA修補的TrxR硫氧蛋白還原酶（Thioredoxin reductase）。

劉士銘醫師進一步說明，硒不僅能抗氧化，避免氧化傷害，也能促進DNA修復，使正常細胞獲得良好修復、讓癌細胞凋亡，也能抑制癌細胞新生血管的增生，並調節免疫和發炎反應。此外，癌症患者治療中補充硒，抗氧化和抗發炎能力不僅會增強傳統醫療如化放療和手術的主要效果，且在不影響治療效果前提下，讓放、化療產生的食慾不振、疲倦、落髮、腸胃功能不良，甚至嚴重的口腔、食道、腸道黏膜破損等副作用皆能獲得改善。

劉士銘醫師提到，美國亞利桑那州1家癌症中心曾針對1300多例癌症患者歷時13年的臨床研究中發現，每天補充200微克的硒，癌症死亡率可下降5成，癌症發生率也能下降37%，其中肺癌下降46%、大腸癌下降58%、攝護腺癌下降達63%，相關研究也分析例如肺癌、膀胱癌、攝護腺癌或直腸癌的癌症患者，體內的硒含量較少，補充硒之後，不論是在抗氧化能力增加、抗癌程度的提升，都有明顯的正向表現。

食物中補充硒就足夠？醫：特殊族群可口服或營養點滴補充硒

一般人日常可以藉由食物中補充硒元素，例如巴西堅果、大蒜、鮪魚、鱈魚、牡蠣、雞蛋、蝦和糙米等，不過，劉士銘醫師指出，如果是極度偏食或素食者，飲食補充硒恐較為不足，甲狀腺低下或亢進、自體免疫疾病、糖尿病或重症患者、老年人、腸道不佳吸收差者，可透過口服硒或靜脈營養點滴補充。

劉士銘醫師分析，日常透過口服的硒補充劑保養很方便，但對於癌症、重大疾病患者食慾不佳、吸收差，且口服後也只有50至65%吸收率，可利用率較低，因此建議可採營養點滴方式，快速補充達到足夠硒濃度，精準修復器官。

針對硒元素建議用量，衛福部建議成人每天補充55微克，癌症、重大疾病、心臟病患者等，營養治療每次可達200微克，短期補充7至14天，若擔心過量問題，可於3個月後進行血液檢測評估。

一般人往往聞癌色變，但現今醫療進步，癌症不再是不治之症，劉士銘醫師建議轉換角度思考，癌症其實是1種可防控的慢性新陳代謝疾病，從飲食或透過營養點滴適度補充正確的營養素，輔以散步、健走等適量運動，保持正向態度，與醫師充分配合進行抗癌計畫，將免疫力提升，在清除體內癌細胞的同時，也維持身體正常機能，才能與癌症和平共存。

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