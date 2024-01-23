寒流來襲 桃衛生局提醒如有臉部不對稱等症狀小心中風

桃園市政府衛生局提醒寒流來襲注意保暖。（桃園市政府衛生局提供）

台灣桃園市政府衛生局表示，中央氣象署氣象預報資料顯示，這次寒流今明兩天（23、24日）最低溫，北部地區降至攝氏10度（華氏50度）以下，提醒三高 、心血管疾病等慢性病患者及長者，須特別注意保暖，適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生；若有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥症狀或是發生臉歪手垂大舌頭等中風 徵兆，請立即就醫。

衛生局提醒，氣溫驟降，晚上睡覺前，可先備妥保暖衣物在床邊，不管是半夜起床上廁所，或是隔天早上起床，都要記得先在床上動一動，促進身體的血液循環，再慢慢坐起來，先添加衣物保暖後再活動。出門時需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，例如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，建議採用多層次洋蔥式穿法，最外層可穿著具有防濕與防風功能之外套，若是機車騎士，善用雨衣、全罩式安全帽等物品禦寒。

衛生局建議，天冷盡量安排室內運動，運動前應充分熱身，溫和且循序漸進的方式，活絡身體及完整收操與運動後保暖，運動排程應視本身情況量力而為；並適量喝溫開水，避免血液過度黏稠，多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免突然用力造成心腦血管收縮增加腦中風風險。

衛生局呼籲，三高患者或心血管患者，應定期量測血壓、血糖等，並遵照醫囑規律服藥，切勿自行增減藥物或停藥，妥善控制病情，若醫師有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶；如有發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的症狀，可能是中風的徵兆，當出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病 徵兆，可能就是心臟病急性發作，不論是中風或心臟急性發作狀況，應儘速撥打119送醫，把握急救黃金期。