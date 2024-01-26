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減重怎麼吃？ 「5款麵條」藏熱量陷阱

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牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）
牛肉麵屬高熱量麵類，想控制體重者，最好少吃為妙；示意圖。（圖／123RF）

不管外食還是自己煮，用餐時間我們經常要選擇今天吃飯還是吃麵？其實一般我們通常會視當下心情比較想吃什麼而隨意選。但如果你有強烈的瘦身減脂需求，或有控血糖血脂的顧慮，應該選飯或麵比較適宜呢？

如果光看白飯或白麵條本身，熱量其實是差不多的，並沒有吃哪一個比較容易胖。問題在於，麵條較有潛藏的高熱量陷阱。

台灣營養師劉怡里在《劉怡里 營養師》臉書粉絲專頁Reels短片說明，以飯跟麵來看，一般而言會是麵比較「邪惡」。因為除非你吃的是滷肉飯，不然大部份人吃白飯不會另外加調味料，比較不會吃進醬料及油脂。而如果是吃麵，尤其是乾麵都會加醬料，你肯定會吃下爆表的油脂。而如果是湯麵，湯麵的湯頭很多是用豬骨湯，也是滿滿的油脂；建議如果吃湯麵，湯盡量不要喝或只喝幾口就好。並且吃麵之外也要補足大量蔬菜及低脂肉類吃，營養較為均衡。或建議選擇蕎麥麵或全麥麵條，可獲得較多的膳食纖維。

劉怡里還點出以下熱量最高的5種麵類，最好少吃為妙。

高熱量麵類TOP5

．酸辣麵

．大滷麵

．油炸雞絲麵

．排骨酥麵

．紅燒牛肉麵

糖尿病患 宜選糙米或胚芽米

不過也不一定吃飯就比較好。尤其對糖尿病人而言，米飯選擇以低升糖指數的糙米或胚芽米較理想。雖然說不管什麼樣的米飯，煮熟後的熱量大同小異，但糙米膳食纖維較豐富，升糖指數（GI值）較低，以糙米取代白米，血糖穩定度會較佳。

而如果在家自己煮飯，有一招可以使熱量降低。根據一篇發表在美國化學學會會議（American Chemical Society）的研究指出，煮之前先在生米中加椰子油，再放進電鍋煮即可。飯煮熟後，先放涼後再放進冰箱冷藏，如此白飯的抗性澱粉會比之前多十倍，熱量只剩一半。

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