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肌肉鬆弛劑過量易嗜睡、疲倦 藥劑師警告：別和酒精、安眠藥併用

柯雅齡／台灣衛福部胸腔病院藥劑科藥師

很多人都有肌肉痠痛問題，經醫師診斷後，除了止痛藥物，也可能開立肌肉鬆弛劑治療。適當使用肌肉鬆弛劑，可促使肌肉放鬆，緩解因肌肉痙攣、緊張所造成的僵硬疼痛和緊繃不適。肌肉鬆弛劑的種類多樣，需依用藥者肝、腎功能調整用藥，過量或長時間服用都有風險，尤其勿隨意服用他人用藥或將藥物分送他人使用，可避免不必要的風險。

用藥前應了解相關注意事項，這類藥物容易造成使用者產生嗜睡、疲倦感覺，民眾若是使用肌肉鬆弛劑，用藥期間應避免併用酒精與其他可能產生嗜睡的藥物，像鎮靜安眠藥、抗組織胺、嗎啡類止痛劑、抗憂鬱劑等，否則可能加重精神不濟、視線模糊、專注度與反射能力下降；服藥後應避免進行需高專注力的行為，如進行精密機械操作、駕駛交通工具、搬運重物等，年長者需特別留意用藥後反應，避免發生跌倒的憾事。

此外，台灣食藥署近期針對肌肉鬆弛劑Baclofen發出藥物安全公告，曾有案例使用高劑量Baclofen口服藥物，可能會增加用藥者自殺意念的風險，提醒民眾用藥應依醫囑正確用藥，切勿自行調整用藥劑量，以避免藥物不良反應發生。如果民眾於Baclofen服藥期間出現病症惡化、自殺意念、行為異常變化等，應立即尋求醫療協助。

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