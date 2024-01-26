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吃起司補鈣健康嗎？營養師示警「2大風險」5族群要注意

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起司富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，但高血脂、高血壓及腎臟病友等，應注意攝取量；示意圖。（圖／123RF）
起司富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，但高血脂、高血壓及腎臟病友等，應注意攝取量；示意圖。（圖／123RF）

你是「無起司不歡」的人嗎？無論是義式料理、韓式料理，只要任何食物加上起司，就可以讓美味程度大加分，營養也加倍。但起司真的健康嗎？有哪些人不能吃？台灣營養師高敏敏幫你科普起司的小知識。

攝取2片起司（1片/22g）的熱量為136kcal，含有266mg的鈣質，大約等於1杯牛奶/240ml的鈣含量。

乳品類食物的優點

1.含有豐富鈣質，維持骨骼健康

2.構成免疫細胞的蛋白質，維持免疫力

3.卵磷脂可維持記憶力，是腦神經、腦細胞組成的必須成分

吃起司前要注意2點

1.加工過度？

人工的起司可能過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...），建議挑選標示「Natural Cheese」的起司，較天然無添加物。

2.鈉含量過高？

台灣國健署建議，一餐鈉含量不超過800mg，而2片起司的鈉含量為500mg至700mg，若再加上其他重口味配餐，鈉含量可能就超標了。

高血脂、腎友...注意攝取量

1.高血脂

起司是牛奶的濃縮食品，熱量、脂肪都較高，若高血脂病友要吃起司，盡量選擇天然起司。

2.高血壓患者

起司易導致鈉含量攝取過高，一不小心過量，容易加重心臟、血管的負擔。

3.容易脹氣的人

起司屬於濃縮乳製品，建議乳製品、蛋糕、乳酪等等，盡量減少食用，若是乳糖不耐症的人更要注意攝取，以免引起脹氣、腹瀉等等症狀。

4.腎臟病友

腎臟病友無法正常代謝磷 ，應避免攝取過多磷含量食物。而加工過度的起司，易有過多的磷，建議盡量少吃，1片起司如果是22g，磷含量約95mg。

5.重視天然成分的人

重視食品成分的人會在乎成分有沒有過多的添加物，需注意看外包裝的成分標示，起司產品是否有過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...）。

起司不光只是很百搭的美食，還富含鈣質、卵磷脂、蛋白質，適當補充有益身體健康。不過營養師提醒，吃起司還是要注意攝取量、多看營養標示。

牛奶 高血壓 免疫力

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