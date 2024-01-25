咖啡渣 可能有望預防阿茲海默症、帕金森症

研究指出，咖啡渣可望改善神經退化性疾病；示意圖。（圖／123RF）

咖啡 渣的用途，一般人常會拿來清除異味，但最近有研究發現，咖啡渣可能有助於防止神經退化性疾病，例如阿茲海默症 和帕金森氏症，此發現有望轉變這些疾病的治療方式，以避免腦細胞損傷。

神經退化性疾病影響身體5功能 咖啡渣這成分有助改善

如阿茲海默症、帕金森氏症、亨丁頓舞蹈症和脊髓肌肉萎縮等神經退化性疾病，是因為神經元或腦細胞的逐漸損失引起的，這些疾病，可能會影響患者的日常活動，包括平衡、運動、說話、呼吸和心臟功能等。

另外，研究也發現，某些環境因素，例如暴露於殺蟲劑、農藥和有毒化學物質中，可能會觸發神經退化性疾病。德州 大學埃爾帕索（University of Texas at El Paso）的研究人員評估了從沖泡剩下的咖啡渣提取的咖啡酸的碳量子點（CACQDs），觀察其是否能夠干預因年齡增長、肥胖與環境因素所致的神經退化性疾病的發生與進展。

研究人員喬蒂什庫馬爾（Jyotish Kumar）表示，咖啡酸的碳量子點有望在治療神經退化性疾病方面產生轉變，這是因為目前的治療方法都不能解決這些疾病，它們只有助於控制症狀，所以他們的目標是透過解決驅動這些病症的原子和分子基礎，找到治癒疾病的方法。

碳量子點可去除澱粉樣蛋白 有望發展神經退化性疾病新治療

該團隊使用了一種環保的提取技術，稱為「綠色化學」，主要是從已使用的咖啡渣中提取碳量子點。結果顯示，碳量子點可以去除或中和與神經退化性疾病相關的自由基和澱粉樣蛋白，尤其在使用殺蟲劑或除草劑所引起的帕金森氏症，這種效果特別顯著。

研究人員指出，這些正面效果是在沒有任何明顯副作用的情況下，可以觀察到的，他們希望這些發現能有助於神經退化性疾病治療方法的開發，以期能夠在非常早期的階段，來預防疾病的進展。

參與研究的另一位作者Mahesh Narayan教授表示，在這些疾病達到臨床分期前去解決它們是非常重要的。目前任何能夠治療神經退化性疾病晚期症狀的治療方法，已經超出了大多數人的能力，因此，他們的目標是提出解決方案，讓大多數的患者可以負擔，並且進一步預防神經退化性疾病的發生。

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